EXCARCELAN A DE VIDO El Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) ordenó ayer por la tarde excarcelar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio. Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado había beneficiado a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. El ex funcionario permanece detenido desde el 25 de octubre de 2017 y tras la resolución del TOF1 podrá recuperar la libertad de manera inmediata. En septiembre de 2019, la Justicia había enviado a juicio oral a De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta en la causa por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz. CORONAVIRUS El primer paciente con coronavirus en el país continuaba internado ayer en el Sanatorio Luis Agote, en el barrio porteño de Recoleta, tras ser trasladado desde la Clínica Suizo Argentina, mientras que se monitorean otros 10 casos sospechosos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y en la Capital Federal. Algunos de los casos sospechosos son de personas que regresaron al país tras haber estado en Europa. El primer afectado por coronavirus en el país es un hombre de 43 años que viajó en primera clase en un vuelo de Alitalia, proveniente de Italia y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" el pasado domingo. En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación contactaron a unas seis personas que habían regresado al país junto al paciente en el mismo vuelo, y a su hermano, a quienes les recomendaron que se aislen por 14 días. DETENCION DE SZPOLTSKY La Cámara en lo Penal Económico confirmó ayer el procesamiento del empresario Sergio Szpolski por apropiación indebida de aportes de la seguridad social de trabajadores de Radio América en períodos que van desde el 2012 al 2016 y ratificó el embargo de 2 millones de pesos. Los jueces Carolina Robiglio, Juan Carlos Bonzon y Roberto Hornos confirmaron lo que en primera instancia había determinado Ezequiel Berón de Astrada y de esta forma dejó al empresario al borde del juicio oral y público. Asimismo, también está investigado Oscar Flores, quien estaba al frente de la firma DESUP S.A y trabajaba bajo las órdenes de Szpolski. DOLAR SOLIDARIO EN ALZA El dólar solidario volvió a subir ayer y se cotizó a $83,89 para la venta, en una jornada con nuevas intervenciones del Banco Central. La moneda norteamericana operó a un promedio de $59,63 para la punta compradora y a $64,53 para la vendedora sin tomar en cuenta el recargo del 30%. En el segmento mayorista, la moneda norteamericana sumó cinco centavos, hasta los $62,35. El dólar blue, en tanto, fue ofrecido sin cambios a $78,50 en el circuito financiero informal de la city porteña. INCENDIO FORESTAL Un incendio forestal afectaba a la ciudad chubutense de Esquel y 20 familias debieron ser evacuadas preventivamente ante la extensión de las llamas. El foco ígneo comenzó durante la tarde del pasado martes en cercanías de la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin, en la zona del Cerro La Cruz. Según informó la Municipalidad de Esquel, 20 familias del barrio Ceferino fueron evacuadas preventivamente ante el avance del fuego.



