Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

FALTA CONCIENCIA AMBIENTAL

"Plaza España. Esto es lo que se lleva para supuestamente reciclar. No solo no hay contenedores para separar los residuos reciclables, sino que al no haber lugar se tiran las bolas produciendo basura. Sería bueno más concientización para ya llevar los residuos separados", escribe Osvaldo.

FALTA DE LIMPIEZA

"Rawson y Andrés del Pino. Limpieza ya. Inseguridad, roedores, mosquitos, basura. Solicito como siempre la limpieza de este terreno", muestra Gustavo.

LOMOS DE BURRO PELIGROSOS

"A ver si algún político, concejal o el mismo Intendente puede hacer algo con estos lomos de Burro. Pareciera que están esperando que se mate alguno para después echarle la culpa al municipio. Esto es en colectora sur al lado del Maxiconsumo y otro colectora y Moreno. Ya los autos y motos pasan por la banquina. Espero puedan tener una solución antes que pase algo", muestra Antonio.

SOLIDARIDAD