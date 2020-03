P U B L I C









"No es la apariencia, es la esencia. // No es el dinero, es la educación. // No es la ropa, es la clase." --Coco Chanel. Más de un siglo ha transcurrido desde que el 8 de Marzo fuera escogido por las Naciones Unidas para recordar la tragedia de las trabajadoras textiles de EE. UU. y su dramática lucha por lograr mejoras laborales. Desde entonces continúan desplegándose por todo el mundo esfuerzos individuales y colectivos para lograr que se acepte como imprescindible la inclusión de la mujer en todos los espacios de participación social, económica y política. El camino para remover los obstáculos que han impedido a la mujer acceder en plenitud a todos los roles dentro de la sociedad, ha sido largo, muy largo, quedando aún por recorrer: la autonomía económica de la mujer en muchos sectores; la violencia de género, y tantos más otros, todos ellos, a pesar de los avances, siguen siendo temas aún no resueltos. Las mujeres hacen girar el mundo; su fortaleza, su coraje y su forma única de mirar el mundo, conforman su sabiduría e imaginación. A lo largo de la historia algunas personas han influido en nuestra forma de ver la vida. Muchas mujeres han inspirado a la sociedad a través de su trabajo, su arte, su política o sus letras. A lo largo del tiempo, las mujeres han sido las grandes olvidadas de la historia. Esto no significa que no contribuyan al avance de la sociedad o que no tuviesen una vida psicológica rica. Algunas se rebelaron contra la injusticia, otras se camuflaron bajo seudónimos masculinos para poder escribir y que se le publicaran obras de igual o mayor calidad que la de muchos colegas masculinos; otras fueron tocadas por la varita de la suerte y pudieron vivir de ello. Para celebrar muchas de sus contribuciones en la historia, hoy he recopilado una serie de frases célebres cuya autoría pertenece a importantes personas que caminaron los espacios del siglo XX. "Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos." --Sor Juana Inés de la Cruz. "Un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que un hombre no puede." --Isabel Allende. "Una mujer con una voz es por definición una mujer poderosa. Pero la búsqueda para hallar esa voz puede ser extremadamente difícil." --Melinda Gates. "Una mujer será: // Tan niña como la consientan. // Tan dama como la traten. // Tan inteligente como la respeten, // y tan sensual como la provoquen." --María Félix. "Si usted encuentra a una mujer que puede obtener todo lo que necesita por sí misma, y usted no está listo para agregar valor a su vida, sólo admírela desde lejos y no interrumpa su grandeza." --Gabriela Mistral.

El Rincón de Aléthea:

08 de Marzo; Día Internacional de la Mujer

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar