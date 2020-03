Por falta de presupuesto, los campanenses Marcos y Julián Garrido se quedarían sin competencia este año. Cuando se elige como deporte a cualquiera de las disciplinas del "mundo tuerca", más allá del entusiasmo, las ganas, la pasión y el amor por lo que se va a realizar, hay un condimento dentro que inevitablemente pasa a ser determinante: el económico. Y en estas últimas temporadas, más que nunca, se transformó lamentablemente en la vedette de todo lo que tenga que ver con ruedas de competición. Es por ello que es factor decisivo en el desarrollo del año deportivo. Y acá no hay discriminación alguna: puede ser en auto, en un fórmula, en karting, en una moto o en un ciclomotor. Y es tan similar el costo que se debe afrontar que, salvando las distancias, el problema es el mismo tanto para las competencias de nivel nacional como para las zonales. Hoy, los hermanos Marcos y Julián Garrido atraviesan esta triste dificultad de no poder continuar desarrollando su gran caudal competitivo en el Motocross, donde los avalan un sinfín de resultados, desde carreras ganadas por todo el territorio argentino hasta campeonatos obtenidos en los distintos niveles, teniendo en cuenta que es una especialidad muy particular y en la que son muy respetados. Profesionales al ciento por ciento a la hora de abordar una carrera, con los entrenamientos lógicos para ser competitivos y hasta responsables al momento de dejar una salida con amigos para darle esa prioridad que demanda lo que se está encarando. Sí: los pibes demostraron ser muy respetuosos de lo que están haciendo, representando siempre de la mejor manera a nuestra ciudad. Todos estos años que pasaron los llevaron a ser definitivamente reconocidos y si bien esta temporada, como desde sus inicios, papá Juan (ex piloto de motocross) y mamá Georgina dieron todo para que sus hijos llegaran hasta donde llegaron, ese esfuerzo ya no alcanza. Por suerte, Campana los ha reconocido y sabe de las carreras de estos chicos que han transitado una especialidad a la que los medios nacionales no le dan el lugar que se merecen. Para los productores televisivos "no garpa", aunque es una lástima que tampoco hicieron el intento de televisar en directo las competencias como para manejar tal resolución, porque, quizás, nunca se enteraron que el Campeonato Argentino de Motocorss suele contar con más de cien pilotos en plena competencia y, quizás, también desconocen que allí participan las terminales más importantes del mercado de motos, que se preparan para la ocasión y arman los boxes al más alto nivel. Quizás sea tarde, pero queríamos compartir con nuestros lectores este momento: en la cuna del "Primer Automóvil Argentino" tenemos dos chicos talentosos a los que, por este afamado tema del dinero, no vamos a poder ver en actividad. Así, Campana se quedará, en las competencias de nivel nacional, sin estos dos embajadores de la ciudad que poseen un enorme potencial deportivo. Actualmente, Marcos y Julián siguen entrenando solos en la semana, probablemente por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde. Incluso, no descartan en algún momento volver y quizás lo terminen logrando, porque por antecedentes siempre llegaron al objetivo sin dejar de pensar que éste puede ser el más difícil de todos. Es que ahora, como nunca antes, no solo depende de ellos.



JUAN, MARCOS Y JULIÁN GARRIDO.



Motocross:

Cuando el afamado tema del dinero atenta contra la pasión y el talento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar