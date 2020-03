P U B L I C



Mega Juniors cayó 1-0 como local ante Parque Villariño "B", mientras que Las Praderas perdió por idéntico marcador ante Don Orione en Claypole. En tanto, el partido de Otamendi fue suspendido a los 28 minutos del ST, cuando el Gallito caía 1-0, pero tenía penal a favor. El pasado domingo comenzaron los Cuartos de Final de la Copa FIOBA Interligas, certamen que arrancó con la participación de seis equipos de nuestra ciudad, de los cuales tres todavía están en carrera. Uno de ellos es Mega Juniors, que cayó 1-0 como local frente a Parque Villariño "B" de José C. Paz en un partido disputado en cancha de Otamendi. Con este resultado, Mega quedó obligado a ganar como visitante en la revancha. Por su parte, Atlético Las Praderas también perdió 1-0 en el inicio de su serie frente a Don Orione. Fue en Claypole, donde terminó jugando con 9 hombres por las expulsiones de Ernesto Gramajo y Alexis Teles. La revancha se disputará esta sábado desde las 17.00 en la cancha de Las Praderas. Finalmente, Otamendi FC no pudo completar su partido como visitante frente a Inter de Florencio Varela por la agresión de un jugador local al árbitro. Al momento de dicho incidente, Inter ganaba 1-0, pero el Gallito disponía de un penal a su favor (que finalmente no se ejecutó). Aunque todavía no se hizo oficial, la resolución de este encuentro terminaría favoreciendo al elenco de nuestra ciudad, que así tendría ventaja para la revancha a jugar en su cancha.

Copa FIOBA:

Sin triunfos campanenses en el inicio de los Cuartos de Final

