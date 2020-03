Ayer fue presentado ante el plantel y ya comenzó a trabajar de cara al duelo del miércoles frente a Claypole como local. El martes por la mañana, la renuncia de Martín Correa sorprendió a los dirigentes de Puerto Nuevo, que igualmente se movieron rápido para encontrarle reemplazante: así, sobre el final de ese mismo martes, Gastón Dearmas fue confirmado como nuevo entrenador del Auriazul. Y ayer ya fue presentado ante el plantel. El cuerpo técnico que encabeza "el Tonga" se completa con Ignacio Gómez (ayudante de campo), Matías Cerisola (preparador físico) y Néstor Cardozo y Carlos Navazzotti (colaboradores). La primera práctica bajo las órdenes de Dearmas se desarrolló ayer en las instalaciones del club, donde el plantel se dividió en dos: por un lado, los que fueron titulares en la derrota ante Defensores de Cambaceres; y por el otro, los que no jugaron desde el arranque en Ensenada. Y entre trabajos físico, técnicos y tácticos transcurrió esta primera jornada del nuevo ciclo. El próximo compromiso de Puerto Nuevo será el miércoles 11, cuando reciba desde las 17.00 horas la visita de Claypole por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera D. De esta manera, el nuevo DT tendrá una semana de entrenamientos para terminar de conocer al plantel y delinear su primera formación. En su anterior paso por el club, Dearmas (jugador Portuario entre 1996 y 2002) fue preparador físico del primer equipo Auriazul en el período 2017-19, por lo que tiene un conocimiento cabal de muchos de los integrantes del plantel. De hecho, solo no trabajó con aquellos que llegaron para esta temporada, cuando él se alejó de la institución y se incorporó al cuerpo técnico de Atlético Las Campanas que se coronó en el Torneo Oficial de la Liga Campanense.

EL NUEVO DT TUVO AYER SU PRIMERA PRÁCTICA AL FRENTE DEL PLANTEL AURIAZUL.

EL CUERPO TÉCNICO DE DEARMAS SE COMPLETA CON IGNACIO GÓMEZ, MATÍAS CERISOLA Y NÉSTOR CARDOZO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).

#PuertoNuevo Gastón Dearmas ya dirige su primera práctica como DT del Auriazul, que se prepara para recibir a Claypole. pic.twitter.com/9z1Mme80ip — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 4, 2020 #PuertoNuevo Gastón Dearmas es el nuevo DT. Fue jugador Auriazul entre 1996 y 2002 y ya trabajó en el club como PF junto a Sergio Vázquez y en el ciclo 2017-19. Ahora llega a Puerto como entrenador (con Ingacio Gómez como AT) tras su última experiencia en Atlético Las Campanas. pic.twitter.com/cCWmk0vDW2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 4, 2020

Primera D:

Gastón Dearmas asumió como nuevo DT de Puerto Nuevo

