PERDIÓ RIVER Sin Marcelo Gallardo en el banco y con una formación "alternativa", River Plate perdió anoche en su debut en la Copa Libertadores 2020: cayó 3-0 en la altura de Quito ante la Liga Deportiva Universitaria. En este inicio del Grupo D, el Millonario guardó nombres para la definición de la Superliga que se dará el sábado por la noche, cuando visite a Atlético Tucumán; al tiempo que Boca reciba a Gimnasia (LP). TIGRE NO PUDO La presentación de Tigre, equipo que participa de la Primera Nacional junto a Villa Dálmine, en la Copa Libertadores 2020 terminó con derrota: Palmeiras se hizo fuerte en Victoria y se impuso 2-0 con goles de Adriano y William. En el otro encuentro del Grupo B, Guaraní de Paraguay superó 2-0 como local a Bolívar de Bolivia. Además, anoche también jugaron: Barcelona de Ecuador 0-3 Independiente del Valle, Jorge Wilstermann de Bolivia 2-0 Colo Colo de Chile (el campanense Nicolás Blandi fue titular), Junior de Barranquilla 1-2 Flamengo de Brasil y Delfín de Ecuador 1-1 Olimpia de Paraguay. DEBUTA RACING El quinto equipo argentino en presentarse en este inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 será Racing Club, que hoy visitará desde las 19.00 horas a Estudiantes Mérida de Venezuela con la presencia del campanense Leonardo Sigali como titular. Esta primera fecha del Grupo F se completará con el duelo entre Alianza Lima de Perú vs Nacional de Uruguay (hoy 23.00). Además, esta noche también jugarán Binacional de Perú vs San Pablo de Brasil (rivales de River Plate en el Grupo D). PERDIÓ VÉLEZ En un partido pendiente de la 20ª fecha de la Superliga, Vélez Sarsfield cayó ayer 1-0 como local frente al colista Godoy Cruz de Mendoza y dejó escapar la posibilidad de quedar como único tercero por detrás de River Plate y Boca Juniors. Con esta derrota, el conjunto de Liniers sigue compartiendo el tercer puesto junto a Lanús, Racing Club, Argentinos Juniors y Rosario Central (todos con 36 puntos). ELIMINACIÓN Y RENUNCIA Gabriel Milito renunció ayer como DT de Estudiantes de La Plata después que su equipo fuera eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina a manos del Deportivo Laferrere, que se encuentra actualmente en la Primera C. El conjunto de La Matanza comenzó perdiendo, pero se repuso, llegó a los penales y aprovechó una elevadísima ejecución de Javier Mascherano para sellar su histórica clasificación a los 16vos de Final. Posteriormente a ese encuentro, San Telmo, equipo de la Primera B Metropolitana, también sorprendió a un conjunto de la Superliga: le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará justamente ante Laferrere. En tanto, hoy desde las 20.05 horas, Unión de Santa Fe se medirá frente a Dock Sud para definir el rival de Gimnasia (LP) en los 16vos de Final. EN ITALIA, SIN HINCHAS El Gobierno italiano aprobó ayer un decreto en el que se ordena que todas las competiciones deportivas deberán disputarse a puertas cerradas hasta el 3 de abril, en el marco de las medidas de seguridad tomadas por el brote del coronavirus (ya se registraron 107 muertes en Italia). Esta medida permitirá seguir con la celebración de la Serie A de fútbol, aunque sin posibilidad de congregar espectadores en los estadios, después de que cuatro partidos de la 25ª jornada y seis de la 26ª fueran aplazados a causa de la alerta por el coronavirus.



