Mientras el coronavirus avanza, Campana refuerza la prevención

Las acciones son lideradas por el Municipio y se complementan con las implementadas por otras dependencias estatales, empresas y comercios. "En Campana no hay ningún caso", confirmaron autoridades sanitarias a La Auténtica Defensa. El coronavirus llegó al país y la ciudad registra los primeros esfuerzos para tratar de prevenir el contagio. La punta de lanza es la estrategia coordinada desde la Secretaría de Salud municipal, siendo complementada por las diversas acciones que están llevando adelante otras entidades estatales, empresas y comercios. Era cuestión de tiempo para que la infección se registrara en Argentina, teniendo en cuenta la situación de epidemia por la nueva cepa de coronavirus (COVID-19) a nivel mundial y en América, con pacientes en casi una decena de países, y el brote que vive Europa, principalmente en el norte de Italia y en España. Hoy Argentina continúa en la fase de contención: en esta etapa, el objetivo es lograr detectar en forma precoz un caso sospechoso, hacerle un hisopado y analizar la muestra para confirmar o descartar la infección, el aislamiento en el centro de salud de un eventual caso positivo y el seguimiento estricto de sus contactos. En ese marco, el Hospital Municipal San José se encuentra implementando el protocolo indicado por el Ministerio de Salud de la Nación y también uno de elaboración propia para atender eventuales casos sospechosos, que se difundió entre todo el personal de Guardia, tanto médico como administrativo. Este jueves al mediodía se terminaron de mudar las oficinas del Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano (CEAT) hacia la Escuela Nº501, ya que esas instalaciones se usarán como sala de aislamiento para paciente febriles con sospecha de coronavirus. "Además, los consultorios del CEAT están ubicados en el pasillo que une la parte central del hospital con la guardia, con lo que es de riesgo extremo para pacientes sanos que concurren a las terapias y los docentes estar en contacto con personas enfermas. Lo que llevó a tomar la decisión del traslado fue evitar un posible contagio", explicaron desde el Hospital San José. El nosocomio dejó preparado un stock de kits con insumos para el tratamiento de hipotéticos casos de coronavirus y se instruyó de manera especial a cuatro personas del servicio de limpieza. Las autoridades sanitarias locales se han puesto en contacto con las direcciones de los otros dos centros de salud más importantes de la ciudad, la Clínica Delta y el Sanatorio Vandor, y les trasmitieron pautas de acción frente a personas que presenten síntomas compatibles con la infección. Se han mantenido reuniones por la epidemia de coronavirus también con SAME, Prefectura y Sanidad de Fronteras, con la que se está en contacto permanente. "No hemos tenido ningún caso sospechoso", confirmaron desde el Hospital San José. Y remarcaron que la mejor tarea preventiva "es informar a la población sobre la situación epidemiológica diaria, que va cambiando permanentemente". El Consejo Escolar de Campana es otra de las dependencias estatales que está siguiendo un protocolo. En su caso llegó desde la Dirección General de Escuelas bonaerense y hace hincapié en el lavado de manos, la desinfección, la identificación y consulta médica ante problemas respiratorios y el uso de barbijos en casos sospechosos. Este protocolo se repartió entre todas las escuelas de la ciudad, en Inspección Distrital y en la sede del Consejo Escolar. Desde la entidad le señalaron a este medio que están trabajando de forma articulada con el Municipio. Consejo Escolar tiene a su cargo la limpieza y desinfección de las escuelas. Si bien todavía no ha sido necesario reforzar estas actividades, la entidad está procurando que las escuelas cuenten con los recursos suficientes para mantener las condiciones de higiene regulares. Antes la detección de eventuales síntomas compatibles con el virus, los directivos de las escuelas están instruidos para llamar al SAME o al servicio de emergencias médica que tenga contratada su asociación cooperadora. En las ultimas horas, también se registró el despliegue de planes de acción en las principales empresas de la ciudad, que incluyen recomendaciones a sus empleados y subir el nivel de alerta de sus servicios médicos internos. Asimismo, algunos comercios del centro han vuelto a disponer alcohol a clientes en gel para desinfectar las manos, una costumbre que se generalizó con la epidemia de Gripe A en 2009, pero que con el correr de los años se fue perdiendo. Consultada por este medio, la CUCEI informó que todavía no hizo circular recomendaciones a sus asociados y que tampoco ningún comercio se acercó a su sede para preguntar por medidas preventivas a seguir. Los bancos parecen estar en una situación de expectante: una empleada contactada por LAD confirmó que en su establecimiento no se registraron aun medidas contra el coronavirus. "Es un trabajo en el que estamos expuestos", advirtió la mujer.





Mientras el coronavirus avanza, Campana refuerza la prevención

