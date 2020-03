El Intendente se reunió este jueves con el Sub Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en busca de financiamiento para ampliar la red de agua y cloacal de la ciudad. El intendente Sebastián Abella se reunió este jueves con el Sub Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSA), Nestor Alvarez, para conversar acerca de la posibilidad de recibir fondos para ejecutar obras de agua corriente y cloacas en Campana. Acompañado por el jefe de Gabinete del Municipio, Ezequiel Sabor, Abella solicitó al funcionario nacional financiamiento para ampliar la red de agua corriente y local en los barrios de la ciudad. "Fue una reunión muy positiva, en la que acordamos comenzar a trabajar en conjunto y evaluar la viabilidad de los proyectos", resumió Abella una vez finalizado el encuentro.

El Intendente se reunió este jueves con Nestor Alvarez, Sub Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.





El intendente en San Felipe supervisando los trabajos de la planta de bombeo cloacal.



Abella mantuvo una importante reunión en busca de fondos para obras de agua corriente y cloacas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar