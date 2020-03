OTRO CASO DE CORONAVIRUS El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer el segundo enfermo de coronavirus en la Argentina, pero aclaró que al igual que el anterior es un "caso importado". Los análisis fueron confirmados luego de ser sometido a estudios en el Instituto Malbrán. El Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires precisaron que es "un paciente masculino de 23 años que el 3 de marzo consultó por fiebre, tos y malestar general en un efector privado de la Ciudad", al tiempo que se explicó que "la persona manifestó antecedente de viaje al norte de Italia y volvió al país el 1 de marzo". Se encuentra en buen estado general, internado para asegurar las medidas de aislamiento. Mientras que las autoridades sanitarias de la jurisdicción se encuentran realizando la investigación epidemiológica. Mientras tanto desde el Ministerio de Salud han comenzado a contactar a las personas que han tenido vinculación directa con el paciente. INFLACIÓN PRONOSTICADA El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, vaticinó que la inflación de febrero "va a estar debajo del 2% y la de alimentos va a ser menor a la de enero". Según el funcionario, el Gobierno "está trabajando para reducir la inflación inercial, que era el fenómeno dominante en el último tiempo. La inflación ha sido impulsada por las fuertes devaluaciones del Gobierno anterior y los fuertes ajustes de tarifas. Y había una inercia inflacionaria". LE SACAN LA ROJA En el Congreso del PJ, el diputado nacional por Río Negro, Martín Soria, adelantó que expulsarán al ex senador Miguel Ángel Pichetto del PJ rionegrino, en tanto que lo culpó de ser uno de los responsables de la intervención del partido. "Vamos a expulsar a Miguel Pichetto del partido y lo vamos a hacer desde el peronismo de Río Negro", aseguró Soria. Además, sostuvo que el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio fue "uno de los ideólogos de la intervención" que sufrió el PJ cuando quedó en manos de Luis Barrionuevo. La intervención del PJ fue dispuesta en abril de 2018 y duró hasta el agosto del mismo año, cuando la Cámara Nacional electoral dispuso su fin. ABORTO POR CONSULTA El presidente de la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante en la que se vote por sí o por no frente a la iniciativa de legalización del aborto y de educación sexual integral anunciada por el Gobierno. El proyecto fue presentado por Cornejo y Jimena Latorre, ambos diputados nacionales por la provincia de Mendoza, y busca anticiparse al nuevo debate que se abrirá en el Congreso sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa solicita convocar "al pueblo de la Nación Argentina a consulta popular vinculante, en los términos y con los efectos del artículo 40 primer párrafo de la Constitución Nacional, a fin de que se vote por el sí o por el no" el proyecto de ley. AHORA SÍ RENUNCIÓ El designado embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, presentó la renuncia a su banca en la Cámara de Diputados, luego de la polémica que se generó alrededor de su participación en la sesión en la que se discutió la modificación de las jubilaciones especiales. El ex gobernador de Buenos Aires presentó la renuncia este jueves ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Mi decisión se basa en que los próximos días asumiré como embajador argentino en la República Federativa de Brasil", aseguró Scioli en su carta de dimisión. El designado embajador en Brasil envió su renuncia horas después de presentarse ante la Justicia para hacer un descargo en el marco de una denuncia en su contra por participar en la sesión de jubilaciones.



Breves: Noticias de Actualidad

6 de Marzo de 2020

