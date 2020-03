Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. COSTANERA INCONCLUSA "A quien corresponda de las autoridades municipales sería bueno que expliquen a la comunidad ¿qué pasa con el camino costanero que está terminado hasta la Arenera? Se corta y luego sigue del otro lado pasada ésta, hasta comunicar con la calle del club. Solo por unos metros de camino inconcluso quien sabe por qué razón o interés, no se puede circular y utilizar en buenos términos la costanera. Esperemos tener prontas respuestas", escribe Marcelo. SIN JABON NO HAY PREVENCION "Viajé el día de ayer, 4 de marzo, junto a mi hija, en el tren rápido que sale desde Retiro a las 17:30 con destino a Rosario, cuya primera parada es Campana. Se trata de un servicio cómodo, que incluye un coche comedor. Sin embargo, en ninguno de sus baños había jabón. Cuando les comenté esto a los empleados de Ferrocarriles Argentinos, la respuesta fue: "Ya sabemos. Les pedimos a los jefes y no nos dan. Y ni siquiera tenemos elementos para higienizar los baños". Vale acotar que en los baños de la estación Retiro, con decenas de miles de personas en tránsito, tampoco hay jabón", escribe Roberto.

6 de Marzo de 2020:

Quejas Vecinales

