Efemérides del día de la fecha: 6 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DEL ESCULTOR En este día se conmemora el nacimiento del escultor, pintor y arquitecto Miguel Ángel Buonarroti. Nacido en el año 1475 en Arezzo, Italia, Miguel Ángel siempre supo que su destino estaba ligado al arte por lo que, pese a la férrea resistencia de su padre, a los 12 años empezó su formación en el taller del reconocido pintor Domenico Ghirlandaio. Con el tiempo, sus primeras obras atrajeron la atención de Lorenzo de Médici que lo acogió en su palacio de Florencia; allí convivió con importantes artistas, poetas y pensadores y perfeccionó su técnica gracias al escultor Bertoldo di Giovanni. No obstante, esto llegó a su fin cuando Lorenzo murió en el año 1492 y tuvo que retornar a su hogar, donde continuó esculpiendo y se avocó a la minuciosa tarea de estudiar con detenimiento el cuerpo humano con los cadáveres del convento Santo Espíritu. En el año 1496 partió a Roma, donde se estableció y realizó importantes obras como "Baco con un sátiro", "Cupido de pie" y "La Piedad." En el año 1951 retornó a Florencia y, por encargo de la Opera del Duomo de la catedral de Santa María del Fiore, esculpió "El David"; asimismo, realizó las esculturas "Tondo Taddei" y "La Madonna de Brujas" antes de ser llamado de Roma con el importante encargo del papa Julio II de construir su sepulcro para poner en la basílica de San Pedro del Vaticano. No obstante, el papa cambió de opinión y le ordenó dejar la obra y pintar la bóveda de la Capilla Sixtina; aun así, luego de ser rediseñado en múltiples ocasiones el sepulcro fue hecho por Buonarroti. Otras escultoras del artista son "Virgen de la escalera", "El Moisés", "La piedad florentina", "La piedad palestina" y "La piedad Rondanini." Falleció en el año 1564 en Roma.



SE FUNDA EL REAL MADRID Proveniente de Inglaterra, el fútbol empezaba a popularizarse en España congregando a cientos de personas a ver los improvisados partidos que, con tanta pasión, jugaban los valientes que se animaban a tal exposición. Ante este panorama, un estudiante de ingeniería llamado Julián Palacios fundó la Sociedad Madrid Foot-Ball Club con el simple propósito de practicar el deporte y divertirse en sus ratos libres; el visionario y tenaz joven tomó un rol activo en el club convirtiéndose en el primer presidente, capitán y delantero del prematuro equipo. Al año siguiente, se convocó a una junta general en la cual se lo constituyó oficialmente como el Madrid Football Club, se designó como presidente al catalán Juan Pedrós y se seleccionó a los hombres que formarían parte del plantel: "se constituye en Madrid una Sociedad civil particular denominada Madrid Foot-Ball Club, con objeto de fomentar sobre bases progresivas la afición al juego llamado "foot-ball"" Tres días después se disputó el primer partido en terrenos ubicados al lado de la plaza de los toros, donde todos los jugadores del club jugaron para practicar y definir la formación del plantel. A medida que se sucedieron las victorias, la cantidad de aficionados aumentó provocando que el club se trasladara al estadio O´Donell; así, se dejaba atrás el predio para tener una cancha moderna con un alambrado que separaba a los espectadores y tribunas para los mismos. Dueño de 5 Copas del Rey, en el año 1920 el Rey Alfonso XIII le otorgó al reconocido club el título de Real: "su Majestad el Rey se ha servido de conceder con la mayor complacencia el Título de ´Real´ a ese Club de Football, del que V. es digno presidente, el cual, en lo sucesivo, podrá anteponerse a su denominación". SE LANZA LA CANCIÓN "LET IT BE" Un día como hoy en el año 1970, "The Beatles" lanzaban la canción "Let it Be." Escrita por Paul McCartney durante las tensas y conflictivas grabaciones del que sería el álbum "Get Back", terminó llamándose "Let it be", la inspiración surgió de un sueño en el que McCartney se reencontraba con su madre, fallecida cuando él tenía 14 años: "en el sueño ella me dijo ´todo va a estar bien.´ No estoy seguro si usó las palabras "déjalo estar" (let it be) pero ese fue su consejo ´no te preocupes, todo va a estar bien´." La canción ocupa el puesto N° 20 de las "500 canciones más grandes de todos los tiempos" de la revista "Rolling Stones".





Efemérides del día de la fecha: 6 de Marzo

