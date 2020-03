El plantel entrenará esta tarde y luego quedarán definidos los 18 convocados para el encuentro que se jugará este sábado desde las 19.00 horas en Mitre y Puccini. Martín Piñeyro estará al frente del equipo mientras se defina el sucesor de Bovaglio. En medio de la incertidumbre que siempre genera tener que cambiar un entrenador a mitad de camino, Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para recibir mañana sábado a Sarmiento de Junín por la 20ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que comenzará a las 19.00 horas con arbitraje de Julio Barraza, tendrá a Martín Piñeyro como DT interino del Violeta. Será la segunda vez que el actual Coordinador de Divisiones Juveniles y DT de la Reserva se haga cargo del primer equipo, dado que ya asumió esa responsabilidad en octubre de 2018, en la transición entre la salida de Felipe De la Riva y el arribo de Walter Nicolás Otta. Justamente, en esa oportunidad también enfrentó a Sarmiento (derrota 2-1 como visitante) con Barraza como árbitro. El cuerpo técnico se completa con Emiliano Franco y Guillermo Friedrich como ayudantes de campo; José "Pepi" Soto como preparador físico; y Lisandro Mendoza como entrenador de arqueros. Bajo sus órdenes, el plantel realizará esta tarde su último entrenamiento de la semana y luego quedarán definidos los 18 jugadores convocados, quienes concentrarán en un hotel de nuestra ciudad a la espera del compromiso de mañana. Con poco margen de maniobra por el escaso contacto que ha tenido con el plantel (solo tres entrenamientos, contando el de hoy), se espera que Piñeyro no realice variantes significativas en la formación en cuanto a los nombres que venía utilizando Bovaglio, aunque sí probablemente realice variantes tácticas para tratar de darle solución a problemas que ha repetido el Violeta en sus últimas actuaciones. En este aspecto, el DT interino tiene dos futbolistas en duda: Juan Ignacio Alvacete está completando la recuperación de la distensión de aductor que sufrió ante San Martín, mientras que Brian Orosco inició la semana con un cuadro febril (anginas) que no le permitió entrenar con normalidad. El equipo de nuestra ciudad atraviesa una racha de tres partidos sin victorias (un empate y dos derrotas) y, sobre todo, lleva cinco encuentros sin ganar como local, con dos empates y tres derrotas desde aquel triunfo 3-0 sobre Deportivo Riestra en septiembre del año pasado. Por su parte, Sarmiento llegará a Campana después de dos caídas consecutivas: 2-0 ante San Martín en Tucumán y 1-0 frente a Almagro como local. Con esos resultados, a pesar de su gran campaña (9-7-3; 34 puntos), ha quedado en el tercer puesto a 10 puntos del Ciruja (líder con 44).

EN SU ANTERIOR INTERINATO, EN OCTUBRE DE 2018, PIÑEYRO TAMBIÉN DIRIGIÓ ANTE SARMIENTO, PERO COMO VISITANTE. "Se necesitaba un cambio de rumbo" El Director Deportivo de Villa Dálmine, Gabriel Viglianti, señaló ayer que la salida de Lucas Bovaglio "tuvo que ver un poco el rendimiento del equipo y también por los últimos resultados". En diálogo con FM Radio City reconoció que fue una "decisión un poco repentina", pero explicó que "se necesitaba un cambio de rumbo antes de que sea demasiado tarde". En ese sentido, Viglianti afirmó que el impacto anímico que generó la derrota como local ante San Martín de Tucumán, después de "un buen partido", afectó al plantel y que ahora se busca un "cambio actitudinal". En cuanto a la búsqueda del reemplazante de Bovaglio, el Director Deportivo del Violeta remarcó que "no es una definición tan simple" y aunque aseguró que la idea es cerrarla "cuanto antes", también destacó que se está trabajando con cautela: "Resta la parte más importante del torneo. No debemos apresurarnos en tomar la decisión, sino que tenemos que analizarla seriamente". Ayer, en tanto, a los nombres de Cristian Ledesma (ya mantuvo reunión con los dirigentes) y Felipe De la Riva (actual DT de Mitre de Santiago del Estero) se sumaron otros como los de Alfredo Grelak (recientemente desvinculado de San Martín de San Juan), Cristian Aldirico (dejó Barracas Central en esta última fecha) y Paulo Ferrari (ex Rosario Central). Con partidos de las dos zonas hoy comienza la 20ª fecha La 20ª fecha de la Primera Nacional, quinta de la segunda rueda, comenzará hoy con dos partidos. Por la Zona A, Platense buscará su primera victoria del año (acumula tres derrotas y un empate) cuando reciba en Vicente López la visita de Alvarado de Mar del Plata desde las 21.00 horas. En tanto, por la Zona B, Gimnasia de Jujuy será local frente a Defensores de Belgrano desde las 21.30 horas. En el Lobo se producirá el debut del DT Arnaldo Sialle, quien reemplazó esta semana a Marcelo Herrera con la misión de sacar al equipo del fondo de la tabla. Actualmente, el elenco jujeño ocupa la última posición con 19 puntos, pero en caso de ganar igualará la línea de Villa Dálmine (22 puntos) y quedará en el 9º puesto, dejando nuevamente en el fondo a All Boys (19). Por su parte, el Dragón llega a este encuentro en busca de la recuperación después de perder 2-0 como local ante el equipo de Floresta. Con 35 puntos, los de Núñez quedaron ahora a 9 unidades de distancia del líder San Martín (44). ZONA A – FECHA 20 VIERNES - 21.00 horas: Platense vs Alvarado (MdP) / Héctor Paletta SÁBADO - 17.00 horas: Agropecuario vs Mitre (SdE) / Ramiro López - 17.00 horas: Dep. Morón vs Estudiantes (BA) / Fabricio Llobet DOMINGO - 17.10 horas: Atlanta vs Nueva Chicago / Gastón Suárez - 21.00 horas: Temperley vs Belgrano / Jorge Broggi LUNES - 17.00 horas: Barracas Central vs San Martín (SJ) / Rodrigo Rivero - 17.00 horas: Indep. Rivadavia vs Gmo Brown / Yael Falcón Pérez - 21.10 horas: Ferro vs Estudiantes (RC) / Leandro Rey Hilfer ZONA B – FECHA 20 VIERNES - 21.30 horas: Gimasia (J) vs Def. de Belgrano / Adrián Franklin SÁBADO - 19.00 horas: Villa Dálmine vs Sarmiento (J) / Julio Barraza - 19.00 horas: Atl. de Rafaela vs Gimnasia (M) / Lucas Novelli DOMINGO - 17.00 horas: Almagro vs Dep. Riestra / Luis Lobo Medina - 17.00 horas: All Boys vs Quilmes / Yamil Possi - 19.00 horas: Instituto vs Brown (A) / Nazareno Arasa - 19.15 horas: San Martín (T) vs Chacarita / Carlos Córdoba POSTERGADO - Santamarina (T) vs Tigre #VillaDálmine El plantel inicia su entrenamiento vespertino con miras al partido vs Sarmiento de este sábado a las 19.00 horas. El DT interino será Martín Piñeyro. pic.twitter.com/iqgijRqoeA — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 5, 2020

Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a Sarmiento (J)

