La quinta fecha comenzará recién el domingo y tendrá seis de sus siete partidos entre lunes y miércoles. Nicolás Mastroieni será el árbitro en la presentación de Gastón Dearmas como DT Auriazul. La primera presentación de Gastón Dearmas como director técnico de Puerto Nuevo será el próximo miércoles 11, desde las 17.00 horas, cuando el Auriazul reciba la visita de Claypole por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera D. El encuentro, que será dirigido por el árbitro Nicolás Mastroieni, será uno de los dos que cierre la programación de una fecha que comenzará recién el domingo con el duelo entre Atlas y Liniers y que tendrá sus restantes seis encuentros en días laborales, entre lunes y miércoles. Claypole todavía no ha ganado en este campeonato, con un empate y dos derrotas en tres presentaciones. Por ello comparte la última ubicación con Argentino de Rosario. Por su parte, Puerto Nuevo ostenta 4 puntos, producto de un triunfo, una igualdad y dos derrotas. La última caída fue el pasado lunes, 2-0 como visitante frente a Defensores de Cambaceres, resultado que generó la renuncia de Martín Correa y el arribo de Dearmas como su sucesor (es el tercer DT Auriazul en la temporada, que había comenzado bajo el mando de Carlos "Jetín" Pereyra). "Hoy estamos acá porque la situación no estaba bien, por errores o cuestiones por el estilo que ahora no interesan. Nosotros vinimos a laburar, laburar y laburar para tratar de sacar las cosas adelante. (Los que integramos el cuerpo técnico) somos todos de Campana y venimos a jugarnos enteros. Esperemos que toda la familia de Puerto Nuevo esté apoyándonos, porque en este momento necesitamos de todos", señaló Dearmas en su presentación. PRIMERA D – FECHA 5 DOMINGO 17.00 horas: Atlas vs Liniers / Gonzalo Pereira LUNES 17.00 horas: Dep. Paraguayo vs Cambaceres / Nicolás Kresta 17.00 horas: Juv. Unida vs Centro Español / Fernando Cruz MARTES 17.00 horas: Lugano vs Muñiz / Guido Mascheroni 17.00 horas: Yupanqui vs Sportivo Barracas / Wenceslao Meneces MIÉRCOLES 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Claypole / Nicolás Mastroieni 17.00 horas: Argentino (R) vs Central Ballester / Marcos Recalde

#PuertoNuevo Gastón Dearmas ya dirige su primera práctica como DT del Auriazul, que se prepara para recibir a Claypole. pic.twitter.com/9z1Mme80ip — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 4, 2020

