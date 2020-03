El piloto de Zárate se prepara para el inicio de una nueva temporada en la Clase 2 de la categoría ALMA. Aunque no descarta, en el transcurso del año, pasar a la Clase 1 del Turismo Pista. En la oficina de su agencia de autos sobre la avenida Lavalle, en Zárate, el piloto Leandro Cracco espera y se acomoda para hablar de cómo se prepara para el arranque del campeonato en la Clase 2 de ALMA. "Estamos con ganas que arranque el campeonato. Este tiempo de receso es bueno para el bolsillo, pero se extraña no correr", dice de entrada, metiendo ya en la conversión el tema económico que tantas complicaciones ha generado en estas últimas temporadas. -¿Cómo venís con este tema de los presupuestos? -Como todos: complicado. Uno quiere arrancar, pero la verdad no sé cómo vamos a continuar. Está todo muy tranquilo y esto se refleja día a día. Acá con mi viejo tenemos una muy buena clientela, pero cuando no hay posibilidades como en este momento se complica. -¿Qué balance se hizo del año anterior tras esa primera experiencia de toda la temporada? -Con el Fiat Uno arrancamos muy bien la temporada, pero con el transcurrir del torneo se fue perdiendo el hilo del auto y solo alcanzó para quedarse con el 3 para este año. Y si ben no es malo, entiendo que de no ocurrir algunas situaciones, como por ejemplo el tema de la caja, quizás la historia sería otra. -Vos venís del karting. ¿Cómo fue el cambio, porque además de subirte a un auto, éste es con tracción delantera? -Fue empezar y comenzar a afianzarse con el auto; tomar referencias. Y la verdad es que no lo padecí para nada. -¿Hasta dónde jugó haber corrido en karting? -Sin duda colaboró mucho, porque te sobra tiempo arriba del auto y también tratas de hacer todo redondito, como no pegarle al piano para que el auto no sufra. Cuando me lo explicaron también entendí que para sacar el tiempo en estos autos no solo lo tocas al piano, sino que también lo pasas por arriba. Son los secretos que vas aprendiendo. -¿Por qué razón decidiste el cambio de motorista para este año? -Lo concreto es que se decidió cambiar de motorista dejando los impulsores de Fabián Carranza y ahora nos fuimos a Villa Ballester, donde contaré con la atención de Hernán López. Pero respondiendo a tu pregunta, en el equipo y basado en quienes colaboran, se tomó esta decisión, aunque quiero aclarar que con Carranza está todo bien. Se lo comunicamos en su momento y lo entendió, porque en el automovilismo es común que sucedan estos cambios y quizás en un futuro puedo volver con Fabián. -En cuanto al chasis… -El chasis seguirá siendo atendido como la temporada pasada por Mariano Novoa y de común acuerdo vamos a realizar las tres primeras fechas del campeonato en la categoría ALMA. Después, de acuerdo a los resultados, evaluaremos si nos quedamos o si cambiamos de propuesta, porque está la posibilidad de llegar a la Clase 1 del Turismo Pista. -¿Y cuál sería un buen resultado? -Es buena la pregunta. Uno corre para ganar, pero es lógico que no siempre se consiga. La idea es ser competitivo, que el auto no se pare, ser protagonistas. Eso es fundamental. -El año pasado venías muy bien hasta que ganaste carreras. Después se vino para atrás. -Claro, de eso se trata. Veníamos bien y empezamos a quedarnos y la verdad que te bajonea, porque vas perdiendo la posibilidad de pelear el campeonato. Tuvo tres roturas de caja y ahí se esfumaron todas las ilusiones. -¿Y cuándo se decidiría ese cambio de categoría del cual hablas? -Y si no aparecen los resultados tenés que decidirte. En realidad es algo que hablamos, pero también le comenté a mi equipo en función que son otros los números y los costos en un momento que debes hacer todos los números. -Cambiaron los colores del auto. -Sí, hicimos una apuesta nueva con ese tema y por suerte le gustó a todos. -¿Qué Clase 2 veremos este año? -Por lo que venimos viendo puede ser interesante, porque todos trabajan mucho y hay equipos que llegan muy bien para el inicio. No será nada fácil estar adelante, pero nosotros nos tenemos mucha fe. Con esas esperanzas, Leandro empieza a despedirse, aunque en el final queda tiempo y espacio para los agradecimientos: "A todo mi equipo, a mi viejo, que es quien más nos impulsa y a mis sponsors, que nunca me abandonan".



Automovilismo:

Leandro Cracco; "La idea es ser competitivos"

