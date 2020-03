La transmisión de Villa Dálmine encabezada por Juan Pablo Paván y Bautista Letanú se mudó a FM Santa María. "Siempre estuvimos convencidos que tenemos el mejor producto, pero nos estaba faltando el medio que lo potencie y ahora lo tenemos", aseguró el productor Alberto Arce. Tres años atrás, Arce se encontró ante la disyuntiva de abandonar sus producciones de radio y TV junto a Villa Dálmine o pegar un "golpe de timón". En ese momento ya no trabajaba junto a Sandro Fiore, Cristian Correa y Gustavo "Yayo" Vallejos y la decisión, finalmente, fue armar una nueva estructura. Para ello reunió a Miguel Ángel Pilón, José Babilonia (quien falleció el año pasado) y Esteban Berges. "No fue fácil dar el paso, pero al poco tiempo ya nos dimos cuenta que iba a ser un éxito", rememora ante La Auténtica Defensa. Ahora, el 2020 llegó para plantearle nuevos desafíos: Berges decidió no continuar por razones personales y otra vez surgieron cambios. Así fue como se sumaron "los periodistas jóvenes", como los define Arce: Juan Pablo Paván y Bautista Letanú. De esta manera, la productora Estilo A se revitalizó, pero todavía faltaba un cambio más: ahora "Sangre Violeta", su transmisión de los partidos de Villa Dálmine, se mudó a FM Santa María después de un exitoso paso por FM Simple. "La posibilidad de un cambio de emisora lo veníamos considerando desde hace tiempo", reflexiona Arce. "Siempre estuvimos convencidos que tenemos el mejor producto, por ideas y por material humano, entre otras cosas, pero nos estaba faltando el medio que potencie todas esas cualidades y ahora lo tenemos. Estamos en una de las radios más grandes y tenemos a los mejores periodistas, incluso al más joven y más promisorio, Juan Pablo Pavan, que dará mucho que hablar este año", agrega. Por su parte, Paván habla con llamativa locuacidad, sus palabras resaltan y apuntan alto: "Para mí es una enorme satisfacción estar en las transmisiones del Viola. Esto solo es el comienzo, porque de la mano del "Perro" Arce vamos a llegar lejos". En tanto, Letanú aporta: "Tenemos una nueva propuesta, más allá que el destinatario sea Dálmine, si hay que decir alguna verdad que duela o moleste no nos vamos a callar". Otra novedad para este año es la incorporación a Estilo A de Eduardo Cavallo, comentarista, entrenador de fútbol y fanático de Villa Dálmine. "Solo tengo palabras de agradecimiento para Arce, es un gran profesional y armó un equipo periodístico que sin duda será número 1 en Campana", afirma. Al mismo tiempo, "Pasión por mi Pueblo" (el producto televisivo de Estilo A) continúa en Canal 15 los martes a las 22 horas. "Con Berges habíamos logrado un producto televisivo súper prolijo y con mucha información, pero su alejamiento hace que en ciertas ocasiones nos deba dar una mano el periodista Rubén Carneiro. Eso nos llena de orgullo, ya que él es el periodista más completo que tenemos en la ciudad", destaca Arce.

