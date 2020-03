¿Cuáles son las principales amenazas para la salud de la mujer?

Muchas de las amenazas más importantes para la salud de las mujeres se pueden prevenir, si sabes cómo hacerlo. Según las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las principales causas de muerte entre las mujeres adultas en los EE. UU. son las enfermedades cardíacas, los accidente cerebrovasculares, el cáncer, la enfermedad crónica de las vías respiratorias bajas, la enfermedad de Alzheimer y las lesiones involuntarias. Toma el control hablando con el médico sobre tus factores de riesgo de tener estas afecciones. Luego, comprométete a reducir el riesgo. Controlar las enfermedades crónicas y hacerse los exámenes recomendados Si tienes problemas de salud, como colesterol alto, presión arterial alta o diabetes, que aumenten tu riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular, sigue las recomendaciones de tratamiento que te indicó el médico. Además, consulta con el médico cuándo debes hacerte las mamografías y otros análisis de detección del cáncer. Adopta un estilo de vida más saludable Aunque no puedas eliminar los factores de riesgo, como antecedentes familiares, puedes controlar otros factores de riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular y cáncer. Por ejemplo: - No fumes. Si fumas o consumes otros productos de tabaco, pídele al médico que te ayude a dejarlo. Evita la exposición al humo de segunda mano. - Sigue una dieta saludable. Opta por consumir vegetales, frutas, cereales integrales, alimentos con mucha fibra y fuentes magras de proteína, como el pescado. Limita los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, azúcares agregados y sodio. - Mantén un peso saludable. Bajar los kilos de más, y no volver a subirlos, puede disminuir el riesgo de tener enfermedades cardíacas y varios tipos de cáncer. - Ponte en movimiento. El ejercicio puede ayudarte a controlar el peso y a reducir el riesgo de tener enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. También puede disminuir el riesgo de tener determinados tipos de cáncer. Elige actividades que disfrutes, desde caminatas rápidas hasta baile de salón. - Limita el consumo de alcohol. Si optas por beber bebidas alcohólicas, hazlo solo con moderación. Para las mujeres, eso es no más de un trago por día. Un trago tiene 1,5 onzas (45 ml) de licor estándar con 40 por ciento de graduación alcohólica, 12 onzas (355 ml) de cerveza o 5 onzas (150 ml) de vino. El riesgo de sufrir diferentes tipos de cáncer, como cáncer de mama y de hígado, parece aumentar con la cantidad de alcohol que consumes y el período durante el cual has estado bebiendo con regularidad. - Controla el estrés. Si te sientes constantemente al límite o agredido, es posible que esto afecte los hábitos de tu estilo de vida, así como el sistema inmunitario. Toma medidas para reducir el estrés o aprende a manejar el estrés de manera saludable. Un estilo de vida saludable también puede influir en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Otras medidas preventivas Las mujeres son más vulnerables que los hombres al daño pulmonar causado por la inhalación de humo y de contaminantes. Esto significa que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica —lo que comprende bronquitis y enfisema— y de morir por estas afecciones. Puedes proteger tu salud respiratoria si no fumas y si evitas la exposición al humo de segunda mano. Intenta reducir la exposición a las sustancias químicas y a la contaminación del aire exterior. También evitarás contraer infecciones respiratorias si te lavas las manos con frecuencia y si te aplicas la vacuna contra la influenza una vez al año. Pregúntale al médico si también necesitas vacunarte contra la pulmonía. Otra causa frecuente de muerte entre las mujeres son los accidentes automovilísticos. Para viajar segura en la carretera, usa el cinturón de seguridad. Respeta el límite de velocidad. No conduzcas bajo la influencia del alcohol o de otras sustancias, ni cuando tienes somnolencia. No debes sentirte abrumada por los riesgos para la salud de la mujer. Más bien, haz lo que puedas para llevar un estilo de vida saludable. Las medidas preventivas simples pueden contribuir, en gran medida, a reducir los riesgos. Escrito por el personal de Mayo Clinic



¿Cuáles son las principales amenazas para la salud de la mujer?

