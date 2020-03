La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Niegan caso de dengue en Campana







La subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, informó que "la persona que está ingresada en el hospital, y de la que se está hablando en las redes sociales, no tiene Dengue y permanece internada por estudios". Además, solicitó ser responsables al momento de brindar información de este tipo y aseguró que "de haber casos positivos se comunicarán oficialmente". Ayer por la mañana, la subsecretaria de Salud del Municipio, Eleonora Penovi, desmintió en rueda de prensa la existencia de casos de Dengue en Campana. Penovi explicó que "la persona que está ingresada en el hospital, de la que se está hablando en las redes sociales, no tiene Dengue. Es un caso negativo. Permanece internada por estudios." No obstante, la funcionaria recalcó que el Dengue tiene escasos criterios de internación. Asimismo, afirmó que "es necesario que antes de referirse a este tipo de información, recurran a fuentes fidedignas". Y, en relación a ello, aseguró que "si hubiese un caso positivo, lo sabrán oficialmente a través de la Secretaría de Salud". En otro orden, la subsecretaria precisó que desde el 1° de enero a la fecha se estudiaron un total de 11 pacientes con resultados también negativos. Además, comentó que actualmente existe otro caso sospechoso con 2 pruebas de laboratorios positivas y una negativa. "Hicimos un estudio de mayor complejidad para confirmarlo. No obstante, ya está curado", agregó. "Habrá casos de Dengue mientras siga el calor. Por ello, es clave la prevención. No tenemos casos autóctonos ni pacientes internados por lo que decir que en Campana hay Dengue no es cierto", cerró Penovi.

"La persona que está ingresada en el hospital, y de la que se está hablando en las redes sociales, no tiene Dengue", aseguró Penovi.



Niegan caso de dengue en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar