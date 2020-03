La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Primera Nacional:

SIGUE LA FECHA 20 Anoche, al cierre de esta edición, se ponía en marcha la 20ª fecha de la Primera Nacional con dos partidos: Platense vs Alvarado de Mar del Plata (por la Zona A) y Gimnasia de Jujuy vs Defensores de Belgrano (Zona B). Hoy, en tanto, además de Villa Dálmine vs Sarmiento de Junín, habrá otros tres encuentros. Por la Zona B también jugarán Atlético de Rafaela vs Gimnasia de Mendoza (19.00). Mientras que por la Zona A lo harán: Agropuecuario vs Mitre de Santiago del Estero (17.00) y Deportivo Morón vs Estudiantes de Buenos Aires (17.00). Con Martín Piñeyro como DT interino y el inminente final de la relación con el grupo inversor, el Violeta jugará desde las 19.00 en Mitre y Puccini. La formación titular tendría al menos tres cambios respecto a la última que presentó Bovaglio. Son momentos de transición en Villa Dálmine. En lo futbolístico y también en lo institucional. Todo se produjo en esta semana que, de alguna manera, concluirá esta noche con el partido que el Violeta disputará desde las 19.00 horas como local frente a Sarmiento de Junín por la quinta fecha de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional. La primera decisión fuerte se conoció el martes: la salida de Lucas Bovaglio de la conducción técnica. A partir de ello comenzaron a analizarse sus posibles sucesores y, en ese contexto, se terminó confirmando ayer el alejamiento del denominado "grupo inversor" que estaba participando de la administración del club desde la pasada temporada (según trascendió, solicitó la "rescisión unilateral" del vínculo). En este contexto se presentará hoy el equipo que será dirigido interinamente por Martín Piñeyro, Coordinador de Divisiones Juveniles y DT de la Reserva. Junto a él estarán Emiliano Franco y Guillermo Friedrich como ayudantes de campo; José "Pepi" Soto como preparador físico; y Lisandro Mendoza como entrenador de arqueros. Y para enfrentar a Sarmiento, Piñeyro meterá mano en la formación titular después de la floja actuación que tuvo Villa Dálmine ante Gimnasia en Mendoza. Realizaría al menos tres cambios. Dos de ellos serían tácticos: Facundo Rizzi sería el lateral por izquierda en lugar de Nahuel Banegas, mientras que debutaría Saúl Nelle, postergando a Nicolás Del Priore. Además, el entrenador pondría por primera vez desde el arranque a Nicolás Femia, quien suplantará a Brian Orosco (un cuadro de anginas no le permitió entrenar hasta el jueves). Y también podría darse una cuarta variante, porque el DT interino probó con Germán Lesman como centroatacante en lugar de Catriel Sánchez. Entonces, el probable once inicial para recibir al elenco de Junín sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Facundo Rizzi; Lucas Cuevas, Saúl Nelle, Federico Recalde, Nicolás Femia; Fernando Brandan y Lesman o Sánchez. La nómina de convocados se completa con Juan Pablo Lungarzo, Nahuel Banegas, Nicolás Del Priore, David Gallardo, Brian Orosco, Álvaro Veliez y Alan Picazzo (uno de ellos quedará afuera del banco). En este encuentro, el Violeta no sólo intentará dejar atrás la pálida imagen que ofreció en Mendoza, sino también volver al triunfo después de tres presentaciones (un empate y dos derrotas) y, sobre todo, volver a ganar en Mitre y Puccini, una situación que se viene postergando desde el pasado 21 de septiembre (3-0 ante Deportivo Riestra). Por su parte, Sarmiento llegará a Campana después de recibir dos duros cachetazos: primero cayó 2-0 ante San Martín en Tucumán y, después, perdió 1-0 como local frente a Almagro. Esas derrotas lo alejaron de la lucha por el primer puesto de la Zona B y, ahora, deberá reconfigurarse para asegurar cuanto antes su clasificación al Reducido. En ese sentido, el DT Iván Delfino realizaría hoy tres variantes respecto a la formación que presentó ante Almagro, destacándose el regreso del goleador Pablo Magnín (15 tantos en la temporada) tras su suspensión. Además, también ingresarían Lautaro Geminiani, Braian Salvareschi y Fabio Vázquez. Entonces, el Verde alistaría hoy a Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Braian Salvareschi, Lucas Landa, Facundo Castet; Federico Vismara, Gabriel Graciani, Fabio Vázquez, Sergio Quiroga, Benjamín Borasi; y Pablo Magnín. La nómina de convocados se completa con Facundo Daffonchio; Wilfredo Olivera, Maximiliano Fornari, Fermín Antonini, Claudio Pombo, Ariel Cólzera, Fernando Núñez y Diego Chaves. El encuentro se pondrá en marcha a las 19.00 horas y será arbitrado por Julio Barraza, quien tendrá a Alejandro Scheneller y Lucas Pardo como asistentes, mientras que Ignacio Lupani será el cuarto árbitro.

LUCAS CUEVAS CONTINUARÍA COMO MEDIOCAMPISTA POR DERECHA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 44. De 43 partidos, Villa Dálmine ganó 12 y Sarmiento, 17. Empataron 14 veces. El conjunto Violeta marcó 54 goles, mientras el de Junín convirtió 57. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 22 veces, con 10 victorias para Villa Dálmine (34 goles) y 5 para Sarmiento (26). Empataron en 7 oportunidades. COMO LOCAL SARMIENTO. Jugaron 21 partidos, con 12 triunfos de Sarmiento (31 goles) y 2 de Villa Dálmine (20 goles). Igualaron 7 veces. PRIMERA RUEDA. El sábado 14 de septiembre de 2019, por la 5ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Sarmiento se impuso 1-0 con gol de Pablo Magnin. ÚLTIMA VEZ EN CAMPANA. El viernes 29 de septiembre de 2017, por la 3ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Villa Dálmine ganó 2-0 con goles de Ramiro López y Renso Pérez. APOSTILLAS. Villa Dálmine lleva dos derrotas consecutivas ante Sarmiento, ambas como visitante. Mientras en Campana, acumula dos encuentros sin perder con una victoria y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1978 El sábado 22 de julio de 1978, por la 20ª fecha del campeonato de la Primera B, Villa Dálmine superó 1-0 como local a Sarmiento de Junín con gol del "Beto" Martínez. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (1): Hugo Alberto Zitta; Nelson Horacio Córdoba, Eduardo Luis Quinteros, Rodolfo Klasmeier y Luis Tomas Redondo; Mario Ramón Contte, Carlos Alberto Vázquez y Oscar Bautista Cassinerio (Pedro Rodolfo Bases); Miguel Ernesto Benítez, Juan Alberto Martínez y Walter Eugenio Mirabelli (José Luis Schaer). DT: Roberto Oscar Rolando. SUPLENTES: Hugo Mario Cefo, Hugo Oscar Arias y Francisco Ramón Portillo. SARMIENTO (0): Daniel Oscar Salvatierra; Carlos Alberto Lodico, Franco L. Simoncini, Rodolfo Alberto Solahegui y Luciano Eduardo Polo; José María Lorant, Rodolfo Luis Pezzatti y Miguel Ángel Álvarez (Ramón Dos Santos); Jorge Oscar Benítez, Pedro Alberto Coronel y José Angel Del Bono. DT: Juan Carlos Montes. SUPLENTES: H. Ferrari, José Luis Catarain, Hugo Osvaldo Cortés y Enrique Alberto Pisapia. GOL: PT 29m Juan Alberto Martínez (VD). EXPULSADO: ST 45m Quinteros (VD). INCIDENCIA: ST 44m Salvatierra (S) le detuvo un penal a Redondo (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Rubén Torres. #VillaDálmine Juega hoy desde las 19.00 como local ante Sarmiento de Junín con Martín Piñeyro como DT interino. Desde la CD confirmaron que el lunes habrá reuniones con Cristian Aldirico (foto) y Paulo Ferrari, candidatos a suceder a Lucas Bovaglio. pic.twitter.com/O5Hu9gcl3i — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 7, 2020 #VillaDálmine Martín Piñeyro confirmó los 19 convocados para el partido del sábado vs Sarmiento. Realizaría al menos tres cambios por los ingresos de Rizzi, Nelle y Femia. También podría optar por Lesman en reemplazo de Sánchez. pic.twitter.com/kEWJ12yuQO — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 7, 2020

