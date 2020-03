Dos mujeres y un niño viajaban en una moto cuando terminaron debajo de la trompa de una camioneta. El accidente tuvo lugar el jueves alrededor de las 18:30 en la esquina de Balcarce y Jean Jaures. La moto de 110 cc terminó atrapada debajo de la trompa de una Fiat Ducato. Fruto del accidente, los tres ocupantes del vehículo: dos mujeres y un niño recibieron diferentes golpes y escoriaciones pero, aparentemente, nada de gravedad. Aun así, fueron trasladados por un móvil del SAME hasta el Hospital San José para ser asistidos.

En primera instancia, los pasajeros de la moto no presentaban lesiones de gravedad pero por prevención fueron trasladados hasta el Hospital.

#Dato Choque en Jean Jaures y Balcarce. 18,30hs. Una Fiat Ducato y una Honda Wave 110. Los ocupantes de la moto resultaron con golpes varios, dos mujeres y un menor trasladados al hospital por el móvil 2 de SAME. CP zona 1 permaneció en el lugar a la espera de resultados. pic.twitter.com/GbZZV8XO9F — Daniel Trila (@dantrila) March 6, 2020

La sacaron barata

