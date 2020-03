La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Breves: Noticias de Actualidad

7 de Marzo de 2020







YA HAY OCHO CASOS El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer seis nuevos de casos de coronavirus en la Argentina, por lo que ya suman ocho las personas afectadas por esta enfermedad en el país. A los dos pacientes confirmados en las últimas horas, se sumaron cuatro casos más en la ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Córdoba. Se trata de ocho casos "importados" los que se registran hasta el momento en la Argentina, resaltó la cartera sanitaria que preside Ginés González García. El Ministerio señaló en un comunicado de prensa que "los resultados confirmatorios fueron informados hoy por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ´Dr. Carlos Malbrán´". Y agregó que "en todos los casos se trata de viajeros que regresaron de Europa y residen en la provincia de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". "Argentina continúa trabajando de manera federal, multidisciplinaria e intersectorial fortaleciendo la fase de contención", resaltó el comunicado. El Ministerio de Salud central junto a las carteras sanitarias de Buenos Aires, la Capital Federal y Córdoba confirmaron los seis nuevos casos importados de coronavirus COVID-19, tras el resultado de los análisis en el Malbrán. DENUNCIA La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, denunció a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, a Helio Rebot, entonces Secretario Administrativo y a German De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A , por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso NA, entre otras irregularidades, Michetti le dio más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación. Peñafort denuncia "concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación". PICHETTO El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró ayer que es "una estupidez" el anuncio que hizo el presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria, de que será expulsado del sello, ya que afirmó que ya se "había ido". "No es significativo, me expulsan de un lugar de donde yo ya me había ido. Hay en esto un aspecto stalinista, prácticas stalinistas de purga para tratar de dar ejemplaridad", sostuvo el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. DOLAR El dólar trepó ayer por encima de los $84 y cerró así la semana con tendencia alcista en medio de un complejo escenario internacional y ante renovadas intervenciones por parte del Banco Central. Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, el billete cotizó a un promedio de $59,54 para la punta compradora y a $64,70 para la vendedora. Si se toma en cuenta el recargo del Impuesto País, la divisa se ubicó en $84,11, unos 38 centavos por encima del valor del jueves. A lo largo de la semana, el tipo de cambio acumuló un aumento de 57 centavos. En el sector mayorista cerró a $62,48, unos seis centavos por encima del nivel de la jornada anterior. Durante las últimas cinco ruedas, experimentó un incremento de 27 centavos. El volumen negociado en el segmento de contado creció y se posicionó en US$ 276,42 millones. En tanto, el dólar blue continuó estable y fue ofrecido a $78,50 en el circuito financiero informal de la city.



