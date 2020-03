La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 La paritaria municipal mostró "un avance" significativo







El Municipio y el gremio se reunieron el jueves pasado y acercaron posiciones para llegar a un acuerdo. Desde el Sindicato reconocieron el progreso de la negociación. La paritaria municipal, que se había estancado días atrás, parece haber avanzado varios casilleros luego de la reunión del pasado jueves, aunque todavía no se haya podido acordar ni el cierre del período 2019 y las subas correspondientes al vigente semestre. El Gobierno Municipal ofreció la suma de 3 mil pesos no remunerativos para dar por finalizada la actualización salarial del año pasado y 8 puntos de aumento para los primeros seis meses del 2020, a otorgarse en marzo (3) y en junio (5). Por su parte, el Sindicato consideró que la "dilación en el tiempo es altamente perjudicial" para los trabajadores e insistió con su propuesta: $4 mil no remunerativos para cerrar el 2019 y 15 por ciento de aumento -a pagarse en cuotas de 3- para esta primera mitad del año. Sin embargo, se llevó la oferta del Municipio para ser expuesta ante las asambleas que se llevan a cabo en los distintos sectores de trabajo. En diálogo con La Auténtica Defensa, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales consideraron que la negociación ha registrado "un avance" porque, sostuvieron, el Municipio "rompió su intransigencia y reconoció que la discusión por el 2019 no estaba terminada". En ese sentido, no destacartaron que la próxima semana pueda haber buenas noticias para los trabajadores municipales.

