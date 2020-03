La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Rige la Ley Provincial habilitando la licencia por violencia de género







Está vigente a partir de ayer y alcanza a las trabajadoras estatales. El decreto establece que la licencia podrá ser de hasta 35 días y no hace falta presentar una denuncia penal. "Es un avance maravilloso y está necesariamente atado a que desde diciembre último tanto a nivel Nación como en la Provincia ahora tenemos ministerios dedicados a la temática de género", señaló la diputada de nuestra ciudad, Soledad Alonso. Este viernes se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el decreto que reglamenta la Ley 14.893 (sancionada en enero de 2017) que estableció una "Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia", destinada a "todas las trabajadoras de la administración pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan". El decreto establece que el otorgamiento será obligatorio y su uso no podrá ser modificado, suspendido ni interrumpido por razones de servicio y que ninguna trabajadora podrá ser despedida ni sancionada por haberla solicitado. La licencia podrá ser de hasta 35 días y exime el requisito que exigía la ley de presentar una denuncia penal. En ese sentido, vale aclarar que la trabajadora, por sí o a través de una tercera persona podrá solicitarla ante la oficina de personal de la repartición en donde se desempeña, por cualquiera de los medios vigentes. Se entenderá por denuncia todo medio idóneo por el que se haya puesto en conocimiento de un organismo estatal competente la situación de violencia referida, incluyéndose los distintos dispositivos y servicios de atención a víctimas. AVANCE MARAVILLOSO En el marco de la semana del 8M, la presentación formal del decreto tuvo lugar un día antes de su promulgación en la gobernación de la provincia. El acto estuvo liderada por las Ministras de Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz, y de Trabajo, Mara Ruiz Malec, en la que la diputada Soledad Alonso estuvo presente. "No es un tema menor: pensemos que en lo que va del 2020, en la Argentina ya se contabilizan más de 60 femicidios, 70% de ellos a manos de parejas o ex parejas de las víctimas. Como integrante de la rama femenina de la Corriente Federal de los Trabajadores y ahora también como Diputada provincial, no puedo más expresar que mi satisfacción dado que la Ley estaba sancionada hace 2 años y finalmente ahora entra en vigencia. Sinceramente, creo que es un avance maravilloso y está necesariamente atado a que desde diciembre último tanto a nivel Nación como en la Provincia ahora tenemos ministerios dedicados a la temática de género. Claramente, es una muestra concreta de cuáles son las prioridades que maneja el gobierno, en este caso acompañando a la víctima y saldando una deuda con las trabajadoras estatales que, espero, tenga en algún momento su réplica en el ámbito privado", señaló la legisladora provincial de nuestra ciudad.

“Pensemos que en lo que va del 2020, en la Argentina ya se contabilizan más de 60 femicidios", señaló la diputada Alonso. En la foto, durante el acto de presentación del decreto reglamentario en La Plata.



