La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Opinión:

Muchos argentinos esperamos con emoción el primer discurso del presidente y también del gobernador de la provincia de Buenos Aires en los congresos. La terrible situación en que nos dejó el gobierno anterior comienza a ser conocida con más profundidad. Fernández se centralizó en la propuesta de "desarrollo inclusivo sostenible" dando prioridad a los sectores más perjudicados para mejorar su nivel de vida. También planteó el "nunca más" aplicado a las terribles situaciones que provocó la dictadura pero también al endeudamiento insostenible causado por fortunas enviadas al exterior centralizadas en sectores bancarios y oligárquicos. "No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de los sueños de las argentinas y argentinos. Inició su discurso emocionado porque siente lo que esperan los argentinos y considera que pertenece a ese sector popular que ha dejado marcas en nuestra historia. Se sigue luchando por la Argentina libre, justa y soberana ante una realidad compleja por su situación de crisis. La negociación internacional abarca sin duda a E.E.U.U. pero también a Rusia y China y vuelve al reclamo por Malvinas. La realidad de nuestro país ha tenido cambios, no solo en el incremento de la deuda. En Argentina menos de 20.000 ciudadanos producen cerca del 74% de lo que se siembra y cosecha y han disminuido los pequeños propietarios. Sin embargo el ministro de economía sostiene que el país no va a ajustar más al gasto, que llegará al equilibrio fiscal en tres años, ese es el objetivo que limita la negociación con el FMI. El límite lo impone la realidad social que requiere que el estado garantice el acceso a la alimentación básica. No existe plan alternativo, el otro es el que implementó Macri y que nos legó esta situación trágica. La provincia de Bs. As. también es un ejemplo claro del deterioro estatal porque ese era un objetivo esencial del plan neoliberal. 38,4 % de bonaerenses bajo la línea de pobreza, alta deuda externa, deterioro profundo de los sistemas de salud y educación. Kiciloff marcó como objetivo recuperar el "orgullo" de ser bonaerense poniendo la provincia en marcha basándose en su identidad. Hay coincidencia esencial entre Nación y Provincia, en sus objetivos sociales y económicos y también en las profundas dificultades con las que deben luchar.

