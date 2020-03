La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Opinión:

Ajustando

Por Jorge Monzón













Jorge Monzón

El FMI plantea la necesidad de las FFAA como elemento disuasivo. Se vienen tiempos revueltos con el ajuste. Dar vuelta la página es reverdecer los laureles de una institución (las FFAA de conjunto), formadas en la doctrina de Seguridad Nacional, por eso no ha cambiado nada en realidad; los milicos siguen siendo formados en la creencia de que son los salvadores de la patria. Reverdecer los laureles de las FFAA quiere decir darles la posibilidad de que vuelvan a ejercer su rol de fuerza de ocupación al servicio de intereses ajenos a los intereses de las clases sometidas. Apena ver a Carlotto de pié juntillas ante el gobierno peronista. Apena ver a Hebe de pié juntillas ante el gobierno peronista. Ellas ya bajaron las banderas, ellas saben, como sabemos todos, que los archivos de la represión están bien guardados y que el Estado es responsable del ocultamiento de esas pruebas, han pasado casi cuatro décadas de gobiernos democráticos y ni uno solo fue capaz de abrir esos archivos. Es mas, Menem y Alfonsín indultaron con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida uno y con el indulto presidenciala secas el otro, a genocidas y el argumento fue siempre el mismo, dar vuelta la pagina, contribuir a la unidad nacional, etc, etc, etc. Saber que hicieron y donde ocultaron los cuerpos, donde están los bebes nacidos en cautiverio y apropiados, sigue siendo una lucha inclaudicable. Por eso es imposible dar vuelta la página, por eso duelen Carlotto y Bonafini. Por la misma razón, la figura de Nora Cortiñas se alza por sobre todas esas miserias. El presidente, muy astuto, ha logrado lo que quiere para beneplácito del amo imperialista, que la resistencia se divida, que la lucha por memoria verdad y justicia se encuentre dividida; lo ha logrado ya lo habían empezado a hacer a mediados de los años 0 coptando a Madres, Abuelas e H.I.J.O.S. repartiendo cargos políticos y dinero, ahora se profundiza la división. Igual la lucha no se detendrá, sigue habiendo luchadores que no negocian su dignidad, como Nora, como el Sueco Lorkipanidse y tantos otros. El gobierno recién llegado, pero cuyos representantes tienen una aceitada practica del poder sabe lo que hace, ayer por la tarde decenas de trabajadores de Cresta Roja fueron reprimidos como durante el gobierno kirchnerista y como ocurrió durante el gobierno de Macri. Cuando se ve como responde el gobierno nacional y popular de la Pcia. de Buenos Aires a la lucha por la fuente de trabajo de los obreros de Cresta Roja, va entendiendo que es eso de dar vuelta la página y para que el gobierno necesita de las FFAA.

