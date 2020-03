La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Opinión:

Campo minado

Por José Abel Perdomo











Prácticamente todos los días nos vamos anoticiando de nuevas revelaciones que confirman las peores sospechas que teníamos sobre las verdaderas calamidades que el anterior gobierno neoliberal de Cambiemos produjo en nuestra sociedad para poder distraernos de las previsibles consecuencias sociales de su plan económico y que necesariamente provocarían el rechazo de la mayoría de la población. Una de las principales estratagemas utilizadas ha sido hacernos creer que nuestras penurias eran fruto de la corrupción del gobierno anterior llegando a la desmesura de decir: "se robaron un PBI" y no de la descomunal desigualdad en la distribución de la riqueza, el endeudamiento y la consiguiente fuga de capitales que sí significaron mucho más que un PBI. Demás está decir que toda corrupción es de por sí deleznable, Los grandes grupos económicos fueron quienes realmente gobernaron nuestro país e inundaron con sus CEOs los lugares claves del Poder Ejecutivo y contaron con el blindaje de los medios de comunicación que les pertenecen y la complicidad de buenas parte del Poder Judicial llegando incluso a "apretarlos" desde esos medios en caso que fuera necesario. Si para muestra basta un botón, el columnista estrella del diario La Nación, Carlos Pagni reveló en su programa de la señal LN+ como consiguieron con la amenaza de una tapa del diario fundado por Mitre con sus fotos y acusándolos de cómplices de la corrupción K que "sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes". Ante semejante confesión de parte llama poderosamente la atención el ensordecedor silencio de la Corte Suprema y las sacrosantas entidades periodísticas que dicen condenar estas prácticas aberrantes del siempre vigente "periodismo de guerra". Un reciente fallo el juez Ariel Lijo condenó al ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella por tratar que el grupo Clarín acate lo dispuesto en la entonces vigente Ley de Medios que había logrado un gran consenso tanto en el Congreso como en la sociedad y que significaba un freno necesario a la concentración de los medios de comunicación tal como sucede en el llamado primer mundo y que resulta vital para toda sociedad que pretenda ser democrática. Recordemos que el anterior gobierno dejó sin efecto la mencionada ley por un decreto. Como podemos apreciar el miedo a las tapas de los grandes medios no sólo está en el poder judicial, aunque en algunos casos se trata sólo de afinidad de intereses. Conocedores de que la experiencia histórica demuestra que estas políticas que significan descomunales transferencias de ingresos desde los que menos tienen hacia los que poseen grandes fortunas no duran eternamente se dedicaron con gran ahínco a dejar un campo minado para condicionar a los gobiernos que les sucedieran. En su discurso al inaugurar el período legislativo el presidente Alberto Fernández reivindicó el valor de la palabra tan devaluada durante el período macrista. Evidentemente esto es muy cierto y para lograr poner nuevamente en valor a la palabra es necesaria más política que discursos para que los argentinos volvamos a creer en lo que se nos dice, es decir transformar los dichos en hechos. El problema radica en que más allá de las buenas intenciones, que sin duda tiene el elenco gubernamental, el diálogo y los consensos buscados colisionan con poderes fácticos altamente refractarios a ceder parte de sus grandes privilegios y se ponen en pie de guerra. Una vez más, se pone de manifiesto que una cosa es el gobierno y otra muy distinta el poder. Alguna vez John William Cooke dijo que "la política es transformar el número en fuerza". Esta es una tarea impostergable para lograr atravesar con éxito este campo minado y no tener que dejar las mejores intenciones en el camino.

