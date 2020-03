La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Cazador adelantó que solo darán lugar al Tratamiento Sobre Tablas cuando "la temporalidad lo amerite"







El jueves tuvo lugar la primera sesión del Concejo Deliberante de Campana y la bancada de Juntos por el Cambio dejó en claro que sus ediles aprobarán ese instrumento si se trata de una urgencia manifiesta. Colella, del Frente de Todos, pidió una y señaló un potencial caso de Dengue en el barrio San Cayetano. Luego de la inauguración de un nuevo período legislativo que tuvo lugar el domingo pasado, el jueves sesionó el Concejo Deliberante de Campana con la friolera de 95 Asuntos Entrados. Todo fluía en buenos términos, al punto que la flamante presidenta Marina Casaretto se permitió una chanza entre carpeta y carpeta: "¡Cómo han trabajado! ¿Muy bien!", señaló con una sonrisa, mientras la secretaria Cristina Del Mármol mencionaba cada expediente y ella anunciaba la comisión asignada. En total hubo 4 pedidos de tratamiento Sobre Tablas. Romina Carrizo, del Frente de Todos, lo solicitó para un Pedido de Informes solicitando al Ejecutivo que remita toda la normativa Vigente que determina el aumento de la Tasa por Barrido y Limpieza. Axel Cantlon, de la UV Calixto Dellepiane solicitó el tratamiento de un Pedido de Informes sobre el Plan "Asistiré" realizado con la Dirección de Escuelas. Más adelante, Marcos Colella, del Frente de Todos, solicitó lo propio para un Proyecto de Comunicación solicitando llevar a cabo tareas de fumigación contra mosquitos; y Oscar Trujillo, del mismo bloque, solicitó el tratamiento de una declaración de Interés Legislativo por el 50º Aniversario de la Escuela Nº 2 "Manuel Belgrano". El único que prosperó, y tuvo acuerdo por unanimidad, fue el expediente de la escuela. Para el resto, el bloque oficialista utilizó su mayoría para pasar los expedientes a las respectivas comisiones. En ese sentido, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador, aclaró que salvo en casos en que "la temporalidad lo amerite", no darán a lugar a tratamientos sobre tablas, jerarquizando la labor de las comisiones para elevar la calidad del debate a partir de la información reunida sobre cada tema. La discordia comenzó antes, particularmente con las fundamentaciones de Carrizo y Cantlon sobre la necesidad del tratamiento sobre tablas del Pedido de Informes sobre las tasas. Casaretto, trató de poner orden infructuosamente, señalando que, particularmente Cantlon no se remitía al expediente en sus reflexiones e incluso llegó a pedir al sonidista que le cortara el micrófono, lo que en la práctica no sucedió. Otro momento álgido de la noche fue la intervención del concejal Colella, cuando argumentó sobre la Comunicación al Ejecutivo solicitando "tareas de fumigación contra mosquitos". Cuando encendió el micrófono, mostró las "cartas", y señaló que había tomado conocimiento de un posible caso de Dengue en el barrio San Cayetano. Según mencionó el concejal del Frente de Todos, se trataría de una vecina de ese barrio quien habría viajado a Misiones y dados los síntomas fue derivada por el Centro de Atención Primaria del barrio al Hospital San José, donde habría sido atendida por el infectólogo Federico Simioli. Fuera de lugar, pero conmovido por lo dicho por Colella, intervino el concejal (y exsecretario de Salud) Dr. Ernesto Meiraldi de Juntos por el Cambio, manifiestamente sorprendido por la noticia y aclarando que la fumigación no era lo recomendado como medida preventiva, sino más bien el descacharreo. También se sumó Romina Buzzini, del mismo bloque, mostrando un folleto y asegurando que hacía 15 días se había dado una charla al respecto en ese barrio. (Ver recuadro: Niegan caso de Dengue en Campana). En la barra se encontraban presentes integrantes del Centro de Estimulación Temprana Nº 1 que hasta ayer funcionaba en el Hospital San José y fue reubicado. El bloque del Frente de Todos ingresó un expediente solicitando un Pedido de Informes al respecto; y también se adelantó que en la próxima sesión la Banca Abierta será utilizada por el mismo tema.

La Presidenta del H.C.D. tuvo que llamar al orden a los concejales.



