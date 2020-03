La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Espejo 4 - Energía del Sábado 07/03/2020 - Onda Encantada del Águila (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





El Espejo nos refleja nuestro alrededor, si sabemos ver bien, tendremos multiplicadas las formas de ver como modificarnos para vernos cada vez mejor y poder superarnos día a día. Energía de corte. Cambio de rumbo. DÍA 225 DEL AÑO MAGO 1. DIA 1 - DALI - DE LA 1ERA HEPTADA DE LA LUNA 9 - SOLAR Kin 238-Espejo 4- guiado por el Mago. El Tono 4 es la forma en la que llevamos a cabo nuestra misión que marca el Águila en el inicio de la onda encantada. Son las bases, el fundamento. La forma en la que hacemos las cosas. El orden. Como nos organizamos para hacer lo que queremos hacer. Es una energía estable, pero puede imponernos también mucha estructura y rigidez. El Espejo es el último escalón donde podemos ordenar nuestras emociones antes de que llegue la transformación que nos trae la Tormenta. Energía compleja, nos pide cortar con la idea de que todo tiene que ser con sacrificio, pero a la vez nos dice que no podemos seguir así perdiéndonos las oportunidades que se nos pasan por delante. Cortar de raíz, liberarnos. Dejar de engañarnos y engañar al destino dejando pasar el tren de las oportunidades. Cortar la negación y aceptar la luz. Un día como hoy es especial para darle fluidez a situaciones estancadas, aceptando nuestras sombras, soltando el pasado y dejando de ocultar emociones resentidas. La recomendación del día ,es poder dejar la queja de lado para que esta día sea positivo, levantar la vibra, cortar con la mala energía y poder tener claridad mental, paz interior, y sanar a cada momento y en cada situación en la que nos veamos reflejados y nos cueste afrontar. Si no estamos en eje, hoy podemos sufrir de ceguera desmedida, no querer ver lo que es más que claro, podemos tirar todo por la borda, entrar en callejones sin salida, cubriendo todo con temas superficiales y viviendo vidas públicas o ajenas. En nuestra mejor versión estaremos dando buenos consejos, ayudando a otros, estaremos realistas, con los pies sobre la tierra y viendo que siempre hay una oportunidad para salir adelante. Buen día para la enseñanza, para hacer pedidos de corte de lazos que nos cuestan, esos que nos atan, nos contaminan y nos impiden evolucionar. BUEN FINDE PARA TODOS!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

