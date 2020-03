La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 15 bellas frases sobre la Paz que te inspirarán

Pareciera que nuestro mundo cada vez es más problemático, y que las dificultades y las catástrofes nos acechan a menudo. Los conflictos entre los países y las guerras nos muestran la peor cara de la humanidad, sin embargo, siempre hay un rayo de luz y una esperanza para las personas que buscamos y promovemos la paz en el mundo y en nuestros hogares. Por eso hoy, recopilamos 15 bellas frases sobre la Paz que te lograrán inspirar. 1. "Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo" --Don Bosco 2. "Más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz" --Buda 3. "La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa" --Erasmo de Rotterdam 4. "La paz es un don de Dios y al mismo tiempo, una tarea de todos" --Juan Pablo II 5. "Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz" --Jimi Hendrix 6. "Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos" --Moshé Dayán 7. "Los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad" --Nelson Mandela 8. "No hay camino para la paz, la paz es el camino" --Mahatma Gandhi 9. "La paz no puede mantenerse por la fuerza. Solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento" --Albert Einstein 10. "Antes de que alcancemos la paz mundial tenemos que encontrar la paz en las calles" --Tupac Shakur 11. "La paz comienza con una sonrisa" --Madre Teresa de Calcuta 12. "Si todo el mundo demandase paz en vez de otro televisor, entonces habría paz" --John Lennon 13. "Más vale la pobreza en paz, que en guerra con mísera riqueza" --Lope de Vega 14. "En asuntos internacionales, la paz es un periodo de trampas entre dos luchas" --Ambrose Bierce 15. "Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor" --Antoine de Saint-Exupéry Claudio Valerio // © Valerius // valerius@fibertel.com.ar

