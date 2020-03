Efemérides del día de la fecha: 7 de Marzo

DÍA DEL HINCHA DE RACING En este día se conmemora la histórica jornada en la que 30 mil hinchas de Racing llenaron el Estadio Presidente Perón por la primera fecha del Torneo Clausura 1999 a pesar de que por la crítica situación del Club el partido contra Talleres fuera suspendido. "Racing Club ha dejado de existir" fue la frase con la que la síndico Liliana Ripoll confirmaba a los hinchas que la Cámara de Apelaciones de La Plata había ordenado la clausura y la liquidación de bienes. Con una deuda que sobrepasaba los 40 millones de dólares y una profunda crisis institucional irreparable, "La Academia" debía resignarse a acatar la orden y dejar que la historia que revestía al Club llegara a su fin. Sin embargo, los hinchas rechazaron férreamente esto y se movilizaron hacia las puertas de la AFA, el Obelisco y hasta le entregaron una carta al presidente, Carlos Menem, para salvar a Racing de la extinción; a su vez, organizaron múltiples colectas. Pero no fueron suficientes pues "La Academia" no pudo jugar la primera fecha del campeonato; aun así, eso no los detuvo de llenar el estadio: "el 7 de marzo estuve en la popular con la mayoría de los chicos de mi categoría. Me acuerdo que salieron a caminar los jugadores, llorando y aplaudiendo. Cantamos con el corazón. Creo que la gente tuvo mucho que ver en que el club no cerrara" le comentó Carlos "Chiche" Arano a "La Nación." Finalmente, la sanción de la Ley de Fideicomiso ayudó al Club a reestructurarse y el fallo de la cámara se revirtió permitiéndole a Racing jugar contra Rosario Central la segunda fecha del torneo. Este día homenajea a todos los hinchas por el compromiso, la lealtad y la perseverancia que tuvieron para conseguir que Racing continuara existiendo. "EL SECRETO DE SUS OJOS" GANA EL OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA Hacía 24 años que la película "La historia oficial" de Luis Puenzo había hecho historia, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, al ganar el primer Premio Oscar para el país. A partir de ese momento, seis películas argentinas fueron nominadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, no obstante, todas habían perdido y quedado para la anécdota por la nominación. Juan José Campanella había sentido la misma frustración que estos directores de cine en la premiación del año 2002 cuando su película, "El hijo de la novia", no había sido nombrada ganadora. Pero todo cambió en el año 2010, en la 82º ceremonia de la entrega de premios Oscar, cuando la película "El secreto de sus ojos" ganó el Oscar en la categoría "Mejor Película Extranjera." La película protagonizada por Ricardo Darín, Guillermo Francella, Soledad Villamil y Pablo Rago, basada en la novela "La pregunta de sus ojos" de Eduardo Sacheri, había sido un gran éxito a nivel nacional superando los 2.320.000 espectadores mientras que a nivel internacional acumulaba nominaciones a premios. El día de la premiación, Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar entregaron el Oscar a Campanella: "en nombre de un equipo y un elenco formado por gente que quiero mucho, quiero agradecerle a la Academia por el reconocimiento […] Gracias, gracias, gracias. Vamos Argentina y un abrazo a los hermanos de Chile" agradeció Campanella y le envió su apoyo a los chilenos que el 27 de febrero habían sufrido un fuerte terremoto. SE ESTRENA "SAILOR MOON" Un día como hoy en el año 1992, se emitía el primer capítulo de "Sailor Moon." Creado por la mangaka Naoko Takeouchi, el manga está inspirado en la serie japonesa "Super Sentai", base del remake norteamericano "Power Rangers": "quería hacer una historia como la de los ´Power Rangers´ con chicas que lucharan bajo las instrucciones de un Comando Central. No salió de esa manera. Por supuesto, de allí viene el concepto de ´Sailor Moon´." Originalmente fue publicado con el título "Nombre en clave Sailor V" en la revista "Run-Run" logrando un éxito sin precedentes que desencadenó la propuesta de "Toei Animation" de realizar el anime, cosa que Takeouchi aceptó avocándose a la tarea de darle una trama más compleja.

Efemérides del día de la fecha: 7 de Marzo

