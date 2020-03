Bandoneonista, director y compositor. (28 de octubre 1907 - 7 de agosto 1994). Lugar de nacimiento: Rosario (Santa Fe) Argentina.

Pureza y riqueza melódica, frases de personalísima inventiva y perfecto desarrollo, clara inspiración e inalterable e inconfundible jerarquía musical respira toda la frondosa obra de composición de José Dames. Desde que comenzó su labor en nuestra música popular a mediados de la década del 30 y hasta el presente su imaginación ha producido más de 350 piezas.

Pero si hubiera escrito únicamente estas tres, "Fuimos", "Nada" y "Tú", toda la adjetivación prodigada en este párrafo quedaría ampliamente justificada. En esos tres tangos -verdaderos e imperecederos aciertos de creación-, está el ejemplo del mandato de la inspiración y expresarlo luego enriquecido con el contenido emocional de quien dispone de esa especial sensibilidad que es aptitud de los verdaderos creadores.

Pertenece José Dames -si bien inició su labor profesional como músico mucho antes -, a la famosa generación del 40.´ Porque su bandoneón y su inspiración comenzaron a registrar sucesos perdurables a partir del año 1941 y porque su trabajo creativo, que se circunscribió en su mayoría a la especialidad del tango para cantar, estuvo estrechamente asociado a los grandes letristas de esa época: Homero Manzi, José María Contursi, Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo, entre otros.

Él fue un acertado socio para la concertación de música y palabras. El refinado desborde de lenguaje y metáforas de Manzi en "Fuimos", el encuentro esperanzado de José María Contursi en "Tú" o la tristeza de Horacio Sanguinetti en "Nada" hallaron en Dames las correctas frases musicales que necesitaban.

Nacido en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) en el año 1907, desde muy niño sintió una gran atracción por la música. A pesar de pertenecer a un hogar humilde de bajos recursos, sus padres le costearon sus estudios musicales permitiéndole dominar rápidamente el violín.

A los 18 años se trasladó con su familia a San Fernando (Provincia de Buenos Aires). Allí, comenzó a estudiar el fueye con el maestro Gómez, y posteriormente se perfeccionó con Carlos Marcucci e inició su actuación profesional en tríos y cuartetos.

En esos primeros años de su carrera, integró la fila de fueyes de la orquesta de Julián Divasto y participó en el conjunto del bandoneonista Carlos Tirigall.

Hacia 1934 formó el rubro de "Las Dos D: Dodero- Dames", con el pianista Rolando Dodero, actuando numerosas temporadas en "Radio Excelsior" y luego en "La Voz del Aire." Más adelante, se puso al frente de su propio conjunto, "José Dames y sus Paisanos", el cual se disolvió para reagruparse años más tarde, accediendo en esa última etapa al registro discográfico en el sello "Philips."

Pero nunca dedicó sus mejores afanes a la ejecución ni tuvo condiciones como para erigirse en director pues le faltó la obligada disposición empresarial. Su vocación apuntó siempre hacia la composición.

A partir del año 1940, comenzó una prolongada y permanente carrera de ejecutante integrando los conjuntos de Anselmo Aieta, Juan Canaro, Ricardo Pedevilla, Emilio Orlando, Rodolfo Biagi, Atilio Bruni y Francisco Rotundo. Por otra parte, participó en los acompañamientos orquestales de los cantantes Roberto Rufino, Roberto Flores, Andrés Falgás, Héctor Palacios y Alba Solís. Paralelamente a todas estas actuaciones formó siempre algún trío, flanqueando su bandoneón por dos guitarras. El último fue el que actuó en Radio El Mundo en el año 1957, secundado por los guitarristas Vicente Spina y José Sabino.

Y su trayectoria como instrumentista profesional culminó en el año 1982 en "La Farola", un reducto tanguero de Buenos Aires del cantor uruguayo Mario Ponce de León.

"Nunca me senté, con el bandoneón en las rodillas, a escribir un tango. El proceso de creación me llegaba en la calle, en el tranvía, en cualquier parte. Siempre tuve la precaución de anotarme el tema que me surgía así, espontáneamente. Después sí, lo desarrollaba musicalmente" comentaba José Dames.

Aunque en sus comienzos produjo tangos que denunciaban ya al músico con vocación y disposición creativa, la expresión mayúscula de su producción autoral con Horacio Sanguinetti dio origen a la exitosa serie: "Los despojos", "Tristeza marina", "Por unos ojos negros", "Milagroso" y "Nada", el tango que alcanzó las casi 300 grabaciones de intérpretes diferentes.

Con José María Contursi dieron a conocer "Tú" (que estrenó y grabó la orquesta de Aníbal Troilo en impecable versión con Edmundo Rivero), "Fulgor", "Brindemos en silencio", "Mientras vuelve el amor" y, siempre en esos años del 40´, en plena agitación tanguera, aparece "Fuimos", tango que a mi juicio es su más acabada composición, o en todo caso, la que mejor define su estilo con versos de Homero Manzi.

De ese mismo tiempo son "No me importa su amor" con letra de Enrique Cadícamo, "Sin ti" con Abel Aznar, "Tan lejos" con Marvil, "Horizonte azul" con Héctor Marcó y un bellísimo tango con versos de Cátulo Castillo titulado "Detrás del turbio cristal", que inexplicablemente no trascendió (o que no encontró el intérprete y la grabación que merecían). Luego siguieron, en años posteriores, una serie de composiciones con el poeta Julio Camilloni: "No era el Amor", "Otra vez arlequín", "Canción del ángel", "La vida que te di"; con Juan B. Tiggi, "La luna cae en San Telmo" y con Mario Ponce de León "Simplemente Laura."

Entre sus piezas instrumentales, "El buscapié" (grabado por Osvaldo Pugliese), "Muy picante" (registrado por Mario Demarco), "De muy adentro" (en colaboración con Héctor María Artola y grabado por Aníbal Troilo), "A bailarlo", "Alma y violín", "El Cometa" y su serie de milongas: "La coqueta", "Sencilla y briosa", "La luciérnaga", "La juguetona", "Chispeando", "Vayan abriendo cancha" y "Repiqueteo de taquitos" (ésta última en colaboración con Ernesto Baffa).

También escribió un vals de estilo europeo, "Canción de primavera", y una pequeña obra de música sacra que dedicó a la iglesia de su barrio: Nuestra Señora de Pompeya.

Para mi gusto uno de los más grandes compositores de tangos cantados con sus extraordinarias canciones "Fuimos", "Los Despojos" y "Nada", entre otras.

Algunos datos extraidos de Todo Tango