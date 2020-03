La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Fútbol Femenino:

Desde las 17.00 reciben a All Boys por la primera fecha de la etapa que definirá los dos ascensos a la Primera A. Esta tarde, desde las 17.00, comenzará el camino del equipo femenino de Puerto Nuevo en la Zona Campeonato de la Primera B que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.). Tal como sucedió en la temporada anterior, las campanenses lograron meterse en el pelotón de las mejores y volverán a competir por uno de los dos ascensos a la máxima categoría. El debut de las Auriazules en esta segunda fase será en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco frente a All Boys, un viejo conocido de la divisional. En el último encuentro entre ambos equipos, el pasado 19 de octubre, la victoria fue para las Portuarias, que se impusieron 2-1 con tantos de sus dos máximas artilleras: Emilce Correa (de tiro libre) y Noemí Gómez. Las dirigidas por Néstor Daniel Gómez llegan a este encuentro luego de dos derrotas consecutivas (Banfield y Sarmiento de Junín) en el cierre de la fase regular, aunque fueron caídas que no dolieron, porque el equipo ya estaba clasificado a la Zona Campeonato. Para este compromiso ante el elenco de Floresta (que terminó la fase regular en 6º puesto con 14 victorias, un empate y seis derrotas en 21 partidos), el DT recuperará a la capitana Marisa González (sufrió una contractura ante Banfield) y a la mediocampista ofensiva Sabrina Ogrine (cumplió la fecha de suspensión por su expulsión ante el Taladro). Esta primera fecha de la Zona Campeonato tendrá también los siguientes partidos: Real Pilar vs Luján, Comunicaciones vs Lima FC, SATSAID vs Deportivo Español y All Boys vs Banfield, que se disputarán todos mañana. El ganador de esta Zona Campeonato ascenderá directamente a Primera A, mientras que los equipos que terminen ubicados del 2º al 5º puesto jugarán un Reducido por el segundo boleto a la máxima categoría. Y allí estará el objetivo de las Auriazules: poder estar en la pelea por los primeros cinco lugares para mantener viva la ilusión.

LAS AURIAZULES BUSCARÁN COMENZAR CON EL PIE DERECHO LA ZONA CAMPEONATO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).

#PuertoNuevo Este sábado a las 17.00 horas, las Auriazules reciben la visita de All Boys por la primera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de AFA. Esta etapa del certamen definirá los dos ascensos a la Primera A. pic.twitter.com/q1bpsEgRj2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 7, 2020

