Breves: Fútbol
7 de Marzo de 2020

¿RIVER O BOCA? Esta noche podría definirse el nuevo campeón de la Superliga, en una lucha mano a mano entre River Plate y Boca Juniors. El Millonario, que llega con un punto de ventaja a esta última fecha, enfrentará a Atlético Tucumán como visitante, sabiendo que en caso de ganar se coronará campeón. Por su parte, el Xeneize recibirá al Gimnasia (LP) de Diego Armando Maradona con la obligación de ganar y la necesidad de que River no lo haga. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo y comenzarán a las 21.00 horas. También existe una posibilidad de que hoy no se conozca al campeón: si River pierde y Boca empata quedarán igualados en puntos y, entonces, el título se definirá en una final que se disputaría el sábado 14 de marzo en estadio a designar. ARGENTINOS Y ARSENAL La 23ª y última fecha de la Superliga comenzó anoche con dos encuentros. En primer turno, Arsenal goleó 4-0 como local a Aldosivi de Mar del Plata (no ingresó el campanense Nazareno Solís) y, de esa manera, trepó hasta el 9º puesto, por lo que momentáneamente se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Por su parte, a pesar de la derrota, el Tiburón se mantiene fuera de los puestos de descenso en la tabla de los Promedios. En tanto, en el segundo encuentro de anoche, Argentinos Juniors le ganó 2-1 como local a Rosario Central tras empezar perdiendo. Así, el Bicho saltó a la tercera posición y se encuentra por ahora en zona de clasificación a la Copa Libertadores. El Canalla, por su parte, no pudo aprovechar esa oportunidad y deberá conformarse con acceder a la próxima Copa Sudamericana. En la continuidad de esta 23ª y última fecha, además de Boca Juniors vs Gimnasia (LP) y Atlético Tucumán vs River Plate, hoy también jugarán: Banfield vs Huracán (18.00) y Defensa y Justicia vs Patronato (18.00). PRIMERA B METRO La séptima fecha del Torneo Clausura comenzó sin goles: el colista Fénix (18º con 2 puntos) empató 0-0 como local frente a Los Andes (5º con 11). La programación continuará hoy desde las 17.00 con otros dos partidos: Acassuso (4º con 11) vs Colegiales (6º con 10) y Tristán Suárez (5º con 11) vs Deportivo Armenio (17º con 4). PRIMERA C La octava fecha del Torneo Clausura se puso en marcha ayer con cuatro cotejos: Cañuelas 0-2 Ituzaingó, Leandro N. Alem 1-3 Real Pilar, Berazategui 1-2 Central Córdoba de Rosario y Argentino de Merlo 2-0 Excursionistas. La actividad continuará hoy con Sportivo Italiano vs Victoriano Arenas. PRIMERA A FEMENINA La 16ª y anteúltima fecha de la fase regular empezará hoy con tres encuentros: UAI Urquiza vs Huracán, Lanús vs Rosario Central y Defensores de Belgrano vs Independiente. SUDAMERICANO SUB 20 Por la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 femenino que se disputa en nuestro país, la Selección Argentina igualó ayer 0-0 con Colombia y, de esta manera, ambos combinados lideran el Grupo A con 4 puntos. Las Albicelestes había superado 1-0 a Ecuador en su debut, mientras que las Cafeteras habían goleado 8-0 a Bolivia. El certamen está dividido en dos zonas cinco equipos y, de esta primera fase, surgirán los cuatro conjuntos que disputarán un cuadrangular final por los dos pasajes a la Copa del Mundo.



