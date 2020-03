La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/mar/2020 Campanenses de Primera:

Fue titular en la victoria 2-1 de Racing como visitante sobre Estudiantes de Mérida. Antes ya habían jugado Adrián Martínez y Nicolás Blandi. Entre martes y jueves se disputó la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Y los tres campanenses inscriptos en el certamen tuvieron minutos en sus respectivos clubes. El primero en salir a la cancha fue el delantero Adrián Martínez, quien el martes ingresó en los 13 minutos finales de la victoria de su equipo, Libertad de Paraguay, por 2-1 como visitante sobre Independiente Medellín de Colombia. De esta manera, el conjunto que dirige Ramón Díaz quedó como único líder del Grupo H que también integran Boca Juniors y Caracas de Venezuela, que igualaron 1-1. Por la próxima fecha, Libertad recibirá el martes a Caracas, mientras el Xeneize será local ante el Independiente Medellín. El segundo campanense en debutar en esta fase de grupos fue Nicolás Blandi. El delantero fue titular en el Colo Colo de Chile, que tuvo un mal paso por Bolivia, donde cayó 2-0 frente a Jorge Wilstermann. El ex Boca y San Lorenzo no completó el partido, dado que fue reemplazado por Javier Parraguez a los 15 minutos del ST. El próximo compromiso del conjunto chileno (que actualmente está con DT interino tras la salida de Mario Salas) será como local frente a Athletico Paranaense de Brasil por la segunda fecha del Grupo C. Finalmente, el jueves por la noche, Leonardo Sigali fue titular y completó los 90 minutos en la victoria de Racing por 2-1 como visitante frente a Estudiantes de Mérida en Venezuela. El próximo duelo de La Academia por el Grupo F será el jueves 12 como local ante Alianza Lima de Perú, que en su debut cayó 1-0 ante Nacional de Montevideo.

