Choque en el barrio Siderca

Fue entre un Fiat Siena y una moto en la que viajaban una madre y su hija de unos 9 años. Venían a baja velocidad, pero un auto estacionado en la ochava, les restó visibilidad. Lesiones menores. La conductora de una Honda Wave y su hija de unos 9 años sufrieron lesiones menores tras colisionar con un Fiat Siena en la esquina de Lavezzari y Barnetche, en el barrio Siderca. Todo sucedió ayer alrededor de las 18 mientras el auto se dirigía por Lavezzari hacia la colectora, y a pesar de que ambos vehículos viajaban a baja velocidad, por un auto que estaba estacionado en la ochava, la mujer que venía por Barnetche impactó contra el Fiat. Ambas sufrieron lesiones menores. La peor parte la llevó la madre, quien recibió curaciones en el lugar y firmó el conforme correspondiente cuando se decidió de mutuo acuerdo con el SAME para no ser trasladada hasta el Hospital Municipal. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 8.

Como parte del nuevo protocolo, la mujer accidentada firmó su conforme cuando se decidió que no hacía falta trasladarla hasta el Hospital Municipal.





El Fiat siena involucrado solo sufrió la rotura de su espejo izquierdo.

#Dato Choque en barrio Siderca. Un Fiat Siena circulaba por Av Lavezzari y la Honda Wave llegaba por Barnetche. En la esquina un auto mal estacionado tapaba la visual motivo por el cual Impactaron. La mujer y una menor cayeron, SAME asistió a la mamá por escoriaciones, CP 8 pic.twitter.com/3rXlgskRdc — Daniel Trila (@dantrila) March 7, 2020

