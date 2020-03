VOLVIÓ AL 7º PUESTO Con su victoria de ayer sobre Sarmiento de Junín, Villa Dálmine llegó a los 25 puntos y, de esa manera, regresó al 7º puesto de la Zona B, dada la dura derrota que sufrió Atlético de Rafaela (8º con 25), que perdió 5-1 como local frente a Gimnasia de Mendoza (6º con 27). Además, con estos tres puntos, el Violeta volvió a tener ahora seis unidades de ventaja respecto a la última posición que ocupa Gimnasia de Jujuy (19), que el viernes cayó 1-0 como local frente a Defensores de Belgrano (2º con 38). Esta 20ª fecha de la Zona B se completará hoy con cuatro encuentros: All Boys vs Quilmes (17.00), Almagro vs Deportivo Riestra (17.00), Instituto vs Brown de Adrogué (19.00) y San Martín de Tucumán vs Chacarita (19.15). En tanto, por la Zona A, Platense perdió 2-0 como local ante Alvarado de Mar del Plata y se quedó sin DT por la renuncia de Fernando Ruiz; Mitre de Santiago del Estero cayó 2-0 en su visita a Agropecuario y también se quedó sin entrenador por el alejamiento de Felipe De la Riva; y Deportivo Morón le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires y lo dejó sin la posibilidad de treparse a lo más alto de las posiciones. En la continuidad de esta fecha de la Zona A hoy jugarán: Atlanta vs Nueva Chicago (17.10) y Temperley vs Belgrano (21.00). Mientras que mañana lunes lo harán: Barracas Central vs San Martín de San Juan (17.00), Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown (17.00) y Ferro Carril Oeste vs el líder Estudiantes de Río Cuarto (21.10). El Violeta aprovechó su mejor momento en el partido y venció 1-0 a Sarmiento de Junín con un gol de Federico Recalde, la figura de la cancha. Así cortó una racha de cinco partidos sin ganar como local y dejó atrás una complicada semana. Su próximo compromiso será el lunes 16 frente a Deportivo Riestra como visitante. No se le podía pedir mucho a un equipo que venía sumamente golpeado en lo anímico y muy bajo en lo futbolístico; que se quedó sin su entrenador el martes y que apenas trabajó tres días con el interino Martín Piñeyro. Solo se podía reclamar actitud para enfrentar la adversidad y para tratar de sacar adelante la visita del siempre complicado Sarmiento de Junín. Y eso apareció en el inicio del segundo tiempo, cuando Federico Recalde, el pibe surgido del club, tomó la bandera y empujó a sus compañeros desde la entrega para empezar a ilusionarse con una victoria sumamente necesaria para calmar estos días agitados en el mundo Violeta. Y Fede no solo fue bandera, sino también goleador: a los 20 de ese complemento se encontró con su oportunidad y liquidó "como si supiera" para anotar el único gol de la noche en Mitre y Puccini. Sí, desde la actitud lo ganó Villa Dálmine. Apoyado en un sistema táctico que le permitió ser más sólido en lo defensivo, con mejores coberturas sobre los costados y en la segunda pelota, ahogando así la propuesta de un Sarmiento que terminó teniendo una actuación deslucida y que no encontró argumentos para superar los obstáculos que le plantó el equipo de nuestra ciudad. Así, en la semana de la salida de Lucas Bovaglio y en la que el grupo privado que viene participando de la gestión de la institución habría decidido alejarse, todo terminó en festejo en Mitre y Puccini; con sonrisas y abrazos que calmaron este presente. Porque estos tres puntos le permitieron al Violeta volver a ganar como local después de cinco presentaciones en casa; y volver a distanciarse de la zona roja. Y porque, sobre todo, ayudan a pensar en lo que se viene con mejores perspectivas más allá de las circunstancias. EL PARTIDO Piñeyro decidió cuatro cambios para recibir a Sarmiento respecto a la última formación de Bovaglio. Y la apuesta fue por un sistema que cubriera mejor los costados, sobre todo en retroceso, una cuestión que el Violeta sufrió en Mendoza. Entonces, Nelle y Recalde conformaron el "doble 5", por delante de ellos se paró Femia y abiertos por las bandas iniciaron Cuevas y Brandan En el comienzo del juego, el Violeta intentó ser prolijo en la salida desde el fondo, con Recalde retrasándose junto a los centrales para permitir que los laterales abran la cancha. Sin embargo, no encontró pases entre líneas, Femia (que reemplazó a Orosco, quien recién volvió a entrenar el jueves por problemas de salud) no pudo erigirse como conductor y le costó mucho progresar en el terreno. Entonces, uno y otro equipo se dividieron la posesión sin mayor peligro, aunque Sarmiento se mostraba más claro para jugar rápido desde la pelota recuperada. El trámite, gobernado por las imprecisiones, se fue tornando cada vez más ordinario, porque uno y otro confundieron dinámica con apresuramiento y la intensidad que propusieron no resultó positiva. En ese marco, la única situación de riesgo fue una jugada aislada: a los 28, Castet capturó un rechazo con el pecho y desde 30 metros ensayó un remate bombeado que impactó en el travesaño de un sorprendido Ojeda. En tanto, lo mejor del equipo campanense fue una pelota parada que lucharon entre Martínez y Nelle y que cerca estuvo de quedarle al mediocampista para definir. Poco, muy poco de Villa Dálmine, que mostraba un esforzado trabajo defensivo, con cierto orden entre la última línea y el "doble 5" y los retrocesos de Cuevas y Brandan. Pero esto le provocaba que después, al momento de atacar, las piezas quedaran muy lejos unas de otras, sin posibilidades de conectarse entre sí. Entonces Lesman lucía aislado; Femia no encontraba desde donde jugar; y ni Brandan ni Cuevas podían generar desequilibrio por las bandas. Encima, Sarmiento demostraba ser un equipo con mucho trabajo encima y retrocedía ordenadamente, achicando espacios. Después, su principal búsqueda era a espaldas de la última línea del local, con pases largos y verticales a los constantes piques de Graciani y Magnín. Por eso todo fue muy dividido y apenas Quiroga tuvo un instante de lucidez para hacer una pausa y probar con un remate que se fue muy cerca del segundo palo de Ojeda en la única llegada de peligro que tuvo la parte final del primer tiempo. Retocado tácticamente (pasó del 4-2-3-1 al 4-1-4-1, con Recalde por delante de Nelle), el equipo de Piñeyro salió mejor pisado al complemento y con más ímpetu que fútbol, empujado por la tarea de "Fede" y la dinámica de Cuevas por derecha, gobernó el juego. Incluso, a los 8 minutos, el asistente Alejandro Scheneller anuló por un offside (inexistente) un gol de arremetida de Brandan, tras centro de Cuevas. Y a los 10, en la mejor salida de Villa Dálmine desde el fondo, otro centro de Cuevas le llegó a Brandan, quien controló, pero no falló al rematar. La parcialidad Violeta entendió el momento y también empujó. Y con esa fuerza y con los mejores argumentos que mostraba en cancha, el equipo de nuestra ciudad llegó a la ventaja: Cuevas enganchó sobre la derecha y de zurda cruzó la pelota al área para Brandan, quien cayó apareado por Geminiani, situación que aprovechó Recalde, que apareció solo por detrás, controló de pecho y cruzó un remate de zurda que dejó sin reacción a Vicentini e hizo explotar a Mitre y Puccini. Con el 1-0 a su favor, el equipo de nuestra ciudad bajó un cambio y trató de ordenarse ante un Sarmiento que mostraba muy poco. De hecho, Delfino buscó sacar de ese quedo a su equipo sumando hombres de ataque (ingresaron Cólzera y Chaves), mientras que Piñeyro optó siempre por el puesto por puesto (Cuevas y Brandan debieron salir agotados físicamente). Entonces, los de Junín, que carecieron de elaboración, fueron todo pelotas frontales para Magnín y compañía. Pero Maciel y Martínez bancaron la parada, hubo siempre buenas coberturas y Villa Dálmine no pasó mayores sobresaltos a excepción de una llegada de Pombo por izquierda que obligó a una segura intervención de Ojeda, ya en tiempo de descuento y después que un remate de Femia (de impreciso partido) desde la medialuna del área se fuera muy cerca. Y si el grito de victoria en Mitre y Puccini se venía demorando desde el pasado 21 de septiembre, Barraza hizo la espera todavía más larga: adicionó cinco minutos y, posteriormente, uno más. Pero el Violeta aguantó esa eternidad lejos de su área y se sacó finalmente la mufa. Para cerrar de la mejor manera una semana muy complicada. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Facundo Rizzi; Lucas Cuevas, Saúl Nelle, Federico Recalde, Nicolás Femia; Fernando Brandan y Germán Lesman. DT: Martín Piñeyro. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Nahuel Banegas, Nicolás Del Priore, David Gallardo, Brian Orosco, Álvaro Veliez y Catriel Sánchez. SARMIENTO (0): Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Braian Salvareschi, Lucas Landa, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez, Sergio Quiroga, Claudio Pombo; y Pablo Magnín. DT: Iván Delfino. SUPLENTES: Facundo Daffonchio; Wilfredo Olivera, Fermín Antonini, Ariel Cólzera, Benjamín Borasi, Ariel Cólzera, Diego Chaves y Maximiliano Fornari. GOL: ST 20m Federico Recalde (VD). CAMBIOS: ST 10m Colzera x Vázquez (S); 23m Sánchez x Lesman (VD); 26m Borasi x Geminiani (S); 32m Chaves x Vismara (S); 33m Gallardo x Cuevas (VD); 41m Veliez x Brandan (VD). AMONESTADOS: Sansotre (VD); Graciani y Castet (S). EXPULSADO: ST 47m Colzera (S). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Julio Barraza. ASISTENTES: Alejandro Scheneller y Lucas Pardo.

EL DESAHOGO DE RECALDE TRAS CONVERTIR EL GOL QUE VADRÍA TRES PUNTOS.





FERNANDO BRANDAN HIZO UN SACRIFICIO ENORME JUGANDO POR LA BANDA





EL REMATE CRUZADO DE RECALDE YA VIAJA CON DESTINO A LA RED. La alegría de Piñeyro: "Es un lindo momento" En su segundo interinato al frente de Villa Dálmine, Martín Piñeyro se sacó "la espina" de aquella derrota sufrida ante Sarmiento en Junín en octubre de 2018. "En lo personal es un lindo momento", reconoció en conferencia de prensa este joven entrenador, sumamente identificado con el club, que además es Coordinador de la Divisiones Juveniles y DT de la Reserva. "Era un partido muy particular, con un rival muy duro, que viene con un mismo entrenador desde hace tres años y que siempre pelea los primeros puestos de la categoría. Planteamos el partido pensando en sacar un resultado positivo", explicó respecto a los cambios de nombres y sistema que realizó en los tres días en los que trabajó con el plantel. "Costó un poco el primer tiempo, pero tenemos muchos futbolistas de buen pie, inteligentes, de mucha personalidad y (en el segundo tiempo) nos propusimos estar más cortos, ser más agresivos en la segunda pelota y con ajustes tácticos y tener más volumen de pases para progresar por las bandas", explicó sobre las cosas que mejoró su equipo en el complemento respecto a la primera parte. "Desde lo futbolístico y lo táctico teníamos un convencimiento muy grande que intentamos contagiárselo a los chicos, pero la entrega que tuvieron los futbolistas y la predisposición del plantel para con nuestro trabajo son cosas que nos dejan muy satisfechos", afirmó Piñeyro.

MARTÍN PIÑEYRO SE HIZO CARGO DEL EQUIPO, TOMÓ DECISIONES Y EL VIOLETA FESTEJÓ PRÓXIMO DT: MAÑANA, REUNIONES CON ALDIRICO Y FERRARI Sin embargo, todo apunta a De la Riva, quien ayer dejó de ser el entrenador de Mitre. En la búsqueda del sucesor de Lucas Bovaglio, desde la Comisión Directiva de Villa Dálmine confirmaron que para este lunes están programadas reuniones con dos candidatos que vienen sonando en Mitre y Puccini: Cristian Aldirico (ex DT de UAI Urquiza, Tristán Suárez, Temperley y Barracas Central) y Paulo Ferrari (ex lateral derecho de Rosario Central y River Plate, con una experiencia como entrenador de Primera en el Canalla). Sin embargo, ayer se abrió otra puerta en el abanico de posibilidades: Felipe De la Riva dejó de ser el técnico de Mitre de Santiago del Estero tras la derrota ante Agropecuario de Carlos Casares y todo indica que, liberado de su vínculo con el club santiagueño, sería finalmente el que asuma la responsabilidad. A su vez, también se espera que este lunes se brinden detalles de lo que sería la finalización del vínculo con el grupo privado que estaba participando de la administración del club de la temporada pasada y que habría solicitado la "rescisión unilateral" del acuerdo.





