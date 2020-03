El Xeneize le ganó 1-0 a Gimnasia (LP) con gol de Tevez y aprovechó que el Millonario no pasó del empate frente a Atlético Tucumán. Así, las calles de la ciudad volvieron a llenarse anoche de azul y amarillo. Una noche histórica vivió ayer el mundo Boca, con ídolos protagonistas y, sobre todo, con un festejo final con los mejores condimentos: es que el Xeneize se coronó campeón de la Superliga 2019/20 al arrebatarle el título a River Plate en la última fecha. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo corrieron de atrás todo el año, pero ayer lograron dar vuelta la historia reciente: vencieron 1-0 como locales a Gimnasia de La Plata y aprovecharon el empate 1-1 de River Plate como visitante ante Atlético Tucumán para desatar un festejo que seguramente se extenderá por varios días. Es que Boca llegaba golpeado por sus últimas definiciones "mano a mano" con el Millonario. Y ayer, de alguna manera, logró ponerle un freno a ese historial reciente gracias a un violento remate de Carlos Tevez a los 27 minutos del segundo tiempo. Hasta entonces, el Xeneize no podía quebrar a Gimnasia y, por ello, a River le alcanzaba con el 1-1 que conseguía en Tucumán. Pero con el gol de Carlitos se dio vuelta la situación y fueron los de Marcelo Gallardo los que terminaron presos de la impotencia. Todo había comenzado con los emotivos reconocimientos a Diego Armando Maradona, ídolo Xeneize, hoy DT de Gimnasia (LP), más allá de las diferencias que "el Diego" mantiene con Juan Román Riquelme, el otro gran ídolo de Boca, actual vicepresidente de la institución, anoche instalado en su palco. Sin embargo, el que desató el gran festejo fue otro ídolo, Carlos Tevez, quien en este cierre de campeonato logró, de alguna manera, redimirse de temporadas en las que pareció no estar la altura de su condición de figura Xeneize. Sí: todo le salió redondo a Boca para construir una noche que sus simpatizantes recordarán por siempre y que, sobre todo, estaban necesitando después de los duros reveses sufridos en los últimos años.

Las calles de la ciudad volvieron a llenarse anoche de azul y amarillo.





El festejo de los simpatizantes xeneizes anoche en la Rocca.

#Ahora definición de la la superliga del fútbol en Argentina, Boca Juniors resultó campeón. #Campana se tiñó de azul y amarillo con los festejos en la Escalinata de la plaza Eduardo Costa y la Av. Rocca pic.twitter.com/aI8P4up1dh — Daniel Trila (@dantrila) March 8, 2020 #Dato VIDEO vecinos de #Campana se unen a los festejos de Boca Juniors campeón de la Superliga pic.twitter.com/YzD4CtkxNd — Daniel Trila (@dantrila) March 8, 2020

Superliga:

Boca le arrebató el título a River en la última fecha; el festejo en Campana

