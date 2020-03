La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/mar/2020 Havanna abrió sus puertas en avenida Mitre y Castelli







Es en la esquina de la estación de servicio Puma, donde también funciona un Wallmart Pickup, donde trabajan 18 personas. "Es una satisfacción especial y un orgullo que FGC Fuels invierta y apueste en la ciudad que me vio crecer", señaló Gustavo Laveaga. De la mano de la estación de servicio Puma de Av. Mitre y Castelli, ayer abrió sus puertas oficialmente un café Havanna en nuestra ciudad, inicialmente en el horario de 7 a 21. Además de ofrecer toda la renombrada línea de alfajores, galletitas, "havannets" y barritas de cacao; la carta incluye almuerzos, sandwichería caliente y hamburguesas; una línea de jugos y frappés; y varias opciones de cafetería. Así, y luego de varios meses de obra, la esquina de Av. Mitre y Castelli quedó prácticamente con su configuración final, que incluye la venta de combustibles Puma, un Wallmart "Pickup" que funciona desde diciembre y permite retirar compras on-line realizadas en el sitio de la cadena, y el café propiamente dicho. Juntos dan trabajo a 18 personas. Durante la inauguración privada que tuvo lugar el viernes por la tarde, estuvo presente el Intendente Sebastián Abella junto con su Jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor. "Siempre es una satisfacción –comentó Abella- poder acompañar a un emprendimiento que se pone en marcha, porque estamos hablando de la creación de empleo. Después, que Havanna considere viable una franquicia en nuestra ciudad habla de que estamos creciendo y eso es bueno para todos. Además, estamos sumando una nueva opción gastronómica para los campanenses y para quienes nos visitan, lo cual no es menor en términos turísticos". El campanense Gustavo Laveaga es uno de los integrantes de la firma FGC Fuels Marketing SA, empresa responsable de la operación y que además está desarrollando una inversión sobre 3 hectáreas ubicadas en Ruta 9 y 4, al lado del complejo Sofitel, donde se levantará una estación de servicio Shell con 8 surtidores, una franquicia gastronómica y un concesionario de camiones Mercedes Benz. "Coincido con el Intendente Abella y puedo agregar que particularmente para mí es una satisfacción muy especial y un orgullo que FGC Fuels invierta y apueste en la ciudad que me vio crecer", reflexionó.

“Siempre es una satisfacción poder acompañar a un emprendimiento que se pone en marcha, porque estamos hablando de la creación de empleo", señaló el Intendente.





De 7 a 21. La carta incluye almuerzos, sandwichería caliente y hamburguesas; una línea de jugos y frappés; y varias opciones de cafetería.

En la inauguración del nuevo local de café @Havanna_arg . pic.twitter.com/11MGXxICDc — Sebastian Abella (@SebaAbella) March 7, 2020

Havanna abrió sus puertas en avenida Mitre y Castelli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar