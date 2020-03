JxC: "Las mujeres cada vez tenemos un rol más fuerte en la política"

Así lo manifestaron las concejales del bloque Juntos por el Cambio al reflexionar sobre el Día Internacional de la Mujer y brindaron su apoyo a la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, las concejales de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, Romina Buzzini, Karina Sala y Romina Vulich aseguraron que "las mujeres cada vez tenemos un rol más fuerte en la política". En este sentido, Schvartz sostuvo que "el día de la mujer no es una fecha más, es una fecha especial para reflexionar sobre el lugar que ocupamos en la sociedad. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por lograr: la erradicación de la violencia hacia la mujer y la brecha de la desigualdad de género. Destacó la necesidad de unir a toda la sociedad, más que nunca, por esta causa". Además, sostuvo que "demostramos que hemos podido romper el techo de cristal y acceder por nuestras propias capacidades a cargos de decisión tanto en el Departamento Ejecutivo como Legislativo. Un claro ejemplo, entre otros, es Stella Giroldi como Intendente y hoy Marina Casaretto como presidente del HCD". "Las mujeres estamos conquistando espacios de participación, pero aún nos queda mucho camino por recorrer para erradicar la violencia de género. Por eso, tenemos que seguir juntas, por las que ya no están, por todas nosotras, por nuestras hijas y nietas, porque lo que le pasa a una, nos pasa a todas", aseveró. Por su parte, Sala planteó que "si bien las mujeres a lo largo de la historia fueron protagonistas de grandes transformaciones, lamentablemente también fueron invisibilizadas". Y sumó: "La lucha por nuestros derechos viene desde hace siglos y aquellos que ya obtuvimos se lo debemos a mujeres valientes que se animaron a desafiar los estereotipos de la sociedad. "Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero cada vez somos más las mujeres que trabajamos en lograr la igualdad que soñamos y nos merecemos", enfatizó Sala. En la misma línea, la concejal Romina Buzzini remarcó: "Esta fecha, reconocida desde 1977 y que tiene la finalidad de recordar los esfuerzos de quienes bregaron para alcanzar parte de los derechos que tenemos internacionalmente las mujeres, hoy en día la lucha por la igualdad en su máxima expresión, la llevamos adelante todas y cada una que enfrentamos al mundo decididas, con sueños y metas, cualesquiera que sean. A todas ellas, mi más sincera admiración". Por otra parte, lamentó que "hoy a la par de la pelea que damos por mantener nuestros derechos y obtener muchos otros que aún no alcanzamos" e instó a las mujeres a "protegernos para seguir estando vivas, ya que a cada hora aumenta la cantidad de feminicidios en nuestro país. Por ello, hoy más que nunca digo "nos queremos vivas, libres y sin miedo’". Finalmente, Vulich indicó que "hay muchas formas de honrar a la mujer y elevarla especialmente en este día. La mujer se pone al hombro a su familia. No le importa en que trabajar si es para ayudar a sus hijos o a sus padres. El 90% de la educación para adultos es de las mujeres, porque ellas buscan superarse día tras día. La mujer es capaz de crear, contener, abrazar, enseñar, dirigir y emprender, pero con un corazón grande y fuerte como solo ellas saben tener".

Concejales del bloque Juntos por el Cambio se expresaron por el día internacional de la mujer.



JxC: "Las mujeres cada vez tenemos un rol más fuerte en la política"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar