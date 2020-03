Ortega apoya la modificación de los Regímenes Jubilatorios Especiales

El titular del gremio de la ANSeS también cargó sobre el mal manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el gobierno de Macri y la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. "Las decisiones que tomó el nuevo gobierno hasta el momento han beneficiado al 85 % de los jubilados, pensionados y titulares de la AUH", señaló. "La realidad es que nos encontramos con un ANSeS desfinanciado por la destrucción de fuentes de trabajo, la caída del salario real y los cambios impositivos. A eso se sumó que durante el macrismo el Estado Nacional se financió con los recursos de los jubilados, haciendo que al momento de nuestra llegada al gobierno casi el 70 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad estuviera compuesto por bonos, cuando por estatuto no podía superar el 50%. A eso hay que sumarle la catastrófica descapita lización en dólares", señaló el campanense y titular del gremio de trabajadores de la ANSeS, Carlos "Toro" Ortega. En ese sentido, también recordó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es la consecuencia de la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs). "El FGS arrancó con un valor cercano a los 60 mil millones de dólares en 2008, y llegó hasta a los 70 mil millones en 2015. Por el manejo irracional del macrismo, ese monto en dólares ¡cayó a sólo 22 mil millones en apenas 4 años! Aquí había un doble juego: por un lado, cumplían de manera artificial con las metas fiscales acordadas con el FMI para seguir endeudándose y fugar divisas. Eso incluyó la venta de bienes estratégicos del Estado a los amigos, y financiar el gasto público con la emisión de títulos públicos que en algunos casos sólo eran tomados por el FGS porque no los quería nadie, o prestándole plata al gobierno de Vidal a tasas ridículas. Pero por otro lado, y lo más perverso aun, fue buscar la inviabilidad del FGS para volver al régimen de AFJPs, un sistema que no hizo más que estafar al trabajador mientras los administradores nunca perdieron ni corrieron riesgo alguno". En cuanto a las bondades del FGS y su capitalización, el gremialista recordó cuando en 2010, a través de un préstamo del FGS, la planta que tienen General Motors Argentina en Rosario pudo financiar la producción del Chevrolet Agile y no recortar puestos de trabajo ni suspender gente. "No sólo se logró el objetivo de defender los puestos de trabajo y por consiguiente que los trabajadores de GM sigan aportando al sistema jubilatorio, sino que además devolvieron la plata antes de lo previsto, sin quitas ni favores, y con una suculenta ganancia para el FGS. Lo que quiero decir es que hay un camino virtuoso al cual volver. Vamos a enmendar los desequilibrio internos del sistema jubilatorio y a fortalecer su solvencia y su credibilidad social e institucional". En cuanto a la mirada del nuevo gobierno sobre el tema jubilatorio, Ortega explicó: "Las decisiones que tomó el nuevo gobierno hasta el momento han beneficiado al 85 % de los jubilados, pensionados y titulares de la AUH. La gente se olvida, pero por el cambio del Índice de Movilidad Jubilatoria dispuesto por Macri en diciembre de 2017, los jubilados perdieron entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 el 18,5 % de sus haberes en términos reales, y mientras que el 40 % de los que menos ganan perdió un 22 % de su poder de compra en los últimos 4 años, el 20% que más gana mejoró un 1% su poder adquisitivo. Es decir, la mayor parte del ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables. No lo digo yo, los números hablan solos". En ese sentido, aprovechó para defender la lógica del Proyecto de Ley de Modificación de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. "Es una clara señal de lo que nos proponemos hacer, más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos. Hay fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo plazo", concluyó.

Ortega apoya la modificación de los Regímenes Jubilatorios Especiales

