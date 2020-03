La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/mar/2020 Son los que ya estaban







Por una denuncia, un móvil Comando Patrulla Campana verificó si se estaba tomando el terreno baldío de la ex Facera. No intervino el GAD. Un vecino del barrio Lubo se comunicó con la policía para denunciar el creciente asentamiento que tiene lugar los terrenos baldíos de la ex fábrica Facera. Un móvil del Comando Patrulla Campana se hizo presente en el lugar, y verificó que no se trataba de una "toma" en curso, por lo cual no hizo falta la intervención del GAD. Aun así, se comprobó la presencia de una gran cantidad de viviendas precarias, principalmente sobre la barranca, es decir sobre los fondos del predio, incluyendo un peligroso tendido eléctrico, situación que fue notificada formalmente a las autoridades correspondientes.

Además de viviendas precarias el lugar alberga un virtual depósito de autos abandonados.



