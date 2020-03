Efemérides del día de la fecha: 8 de Marzo

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Instituido por las Naciones Unidas (ONU) en el año 1977, este día tiene el propósito de conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad, la participación y el empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad como también reconocer el ejercicio pleno de sus derechos. El origen de esta efeméride se remonta a dos eventos trascendentes: el primero ocurrió en el año 1857 cuando costureras de la compañía "Lower East Side" marcharon, bajo el lema "Pan y rosas", por las calles de Nueva York reclamando la jornada laboral de 10 horas y la mejora de las condiciones laborales; el segundo sucedió en el año 1911 cuando 129 trabajadoras de la fábrica textil "Compañía de Blusas el Triángulo" murieron en un incendio mientras se encontraban reclamando por un salario igualitario al de sus compañeros de trabajo y mejoras de las condiciones laborales: "recibían bajos salarios, trabajaban largas horas y las puertas estaban cerradas con llave. No tenían derechos, protección o representación laboral." explicó Jane Hodges presidenta de la organización "Recuerda el incendio de Triángulo." Esta tragedia impulsó la instauración del "Día Nacional de la Mujer" en Estados Unidos para rendir homenaje a las víctimas del incendio. Previamente, en el año 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca, Clara Zetkin proclamó oficialmente el "Día Internacional de la Mujer Trabajadora" logrando que esta fecha se expandiera por todo el mundo y adquiriera mayor relevancia por el incendio de la fábrica norteamericana. A pesar de que a lo largo de los años, las mujeres mejoraron sustancialmente su vida con derechos que siempre les fueron negados, tales como el derecho a la educación, el derecho a voto, el derecho a trabajar y demás, todavía falta mucho trabajo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual; a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que el año pasado 280 mujeres fueron asesinadas. FALLECE ADOLFO BIOY CASARES Adolfo Bioy Casares nació el 15 de septiembre del año 1914 en Buenos Aires. Rodeado por los libros, Adolfo adoptó la lectura como pasatiempo que ocupaba todas sus tardes y lo inspiraba a dejar el papel de lector para convertirse en escritor: "uno empieza a escribir porque le gusta, nada más. Y después tiene la revelación de que escribir da sentido a la vida. Además, da mucha fuerza" dijo en una entrevista a "La Nación." A los 11 escribió su primer relato "Iris y Margarita" que, con el correr de los años, quedó en el olvido del incipiente escritor que transitaba sus estudios universitarios pasando de carrera en carrera; su fallido paso por la universidad lo llevó a recluirse en una estancia de su familia en la que la literatura lo consoló y le devolvió la inspiración para escribir; así, se publicaron "17 disparos contra lo porvenir", "La nueva tormenta" y "La estatua casera." Más adelante, por intermediación de Victoria Ocampo entabló una gran amistad con Jorge Luis Borges con quien escribió los relatos "Un modelo para la muerte", "Seis problemas para don Isidro Parodi" y "Dos fantasías memorables"; asimismo, dirigieron la colección "El séptimo círculo." En el año 1940 publicó una de su grandes obras, "La invención de Morel", que al año siguiente ganó el Primer Premio Municipal de Literatura. A ésta le siguieron "Plan de evasión" (1945), "El sueño de los héroes" (1954), "Diario de la guerra del cerdo" (1969) y "Dormir al sol" (1973). Falleció en el año 1999 en Buenos Aires. FALLECE HACHIKO El cachorro de raza akita había arribado a la vida del profesor de ingeniería agrónoma, Hidesaburo Ueno, cuando era un cachorro en el año 1924; al comienzo, Ueno no estaba convencido de que su decisión de llevarlo a casa fuera acertada pero con el tiempo el amor incondicional de Hachiko forjó un fuerte vínculo. Inseparables amigos, cuando el profesor iba a trabajar Hachiko lo acompañaba hasta la estación de tren y esperaba pacientemente su regreso originando una rutina ininterrumpida hasta que, en el año 1925, Ueno falleció en la Universidad y el ansiado reencuentro no pudo ser posible. Aun así, el akita permaneció 10 años esperándolo hasta que en el año 1935 falleció en la estación de Shibuya, Japón. Un año antes de su muerte, se erigió una estatua de bronce para homenajearlo, no obstante, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la misma se fundió para fabricar armas. En el año 1947, se volvió a hacer la estatua y, en el año 2015, la Universidad de Tokio inauguró una estatua en memoria del Ueno y Hachiko.



Efemérides del día de la fecha: 8 de Marzo

