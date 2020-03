Jorge Bader

El exceso de reglamentarismo no necesariamente implica una mejor calidad de vida y muchas veces subordina el criterio o el sentido común, a la norma y hace que tengamos más inventiva en las violaciones de las reglamentaciones que voluntad de subordinarnos a ellas. Reglamento sin proyecto urbano consensuado seguramente no es la mejor fórmula. Un código más amplio y más lleno de restricciones no es garantía de más control en la expectativa social sobre el territorio. Siempre cito el mismo ejemplo, pero nadie puede decir que no haya resultado un ejemplo exitoso. Y ciertamente no es el único, pero es el que más conozco porque lo estudié en detalle ya hace varios años y lo he analizado desde todas las ópticas posibles. La reforma del Barón Haussman en París, fue un ejemplo de planificación urbana. Por sobre la reglamentación restrictiva o el avance sobre la decisión privada, estuvo el diseño urbano y esto va más allá de la normativa de limitaciones edilicias cruzadas. Allí no hubo discusiones sobre la densidad, como las conocemos nosotros en nuestro código, y se partió de la verdadera conciencia de la concentración urbana como eje del crecimiento de la ciudad. Algo que acá conocemos bien porque la mayoría de los habitantes urbanos quieren vivir en el centro de la ciudad. Y esto genera una apetencia y competencia por el espacio y una voluntad de uso del suelo diferente a la que se genera en la periferia. No creo que sea necesario abundar en esta explicación que está más que probada. Para aquel que alguna vez me comentó que estos ejemplos no son extrapolables, quiero aclarar que no pretendo emular acá los métodos ni las acciones del Baron Haussman ni siquiera quiero comparar las escalas de París con Campana que resultaría ridículo, y, quien lo suponga así estaría desvalorizando mi pensamiento. Lo que quiero destacar y siempre me he preocupado por plantear desde que escribo sobre este tema, es que debemos extraer de los ejemplos lo conceptual y observar la forma en que esos conceptos se pueden aplicar al pensamiento urbano local con otra dimensión y otra circunstancia. El caso de Haussman en Francia fue una experiencia exitosa de diseño y planificación urbana. El proyecto cubrió todos los dominios del urbanismo, tanto en el corazón de París, como en los barrios periféricos: calles y bulevares, reglamentación de las fachadas, espacios verdes, mobiliario urbano, redes de alcantarillado y abastecimiento de agua, equipamientos y monumentos públicos. Todo esto plasmado en un verdadero proyecto de diseño urbano y las reglamentaciones surgieron como consecuencia de esa visión completa de la ciudad diseñada. El espíritu de Chapeaurouge, al diseñar la trama urbana de Campana con la misma cosmovisión francesa de aquel momento de generar avenidas anchas y recorridos focales con plazas ubicadas estratégicamente como referencias de un mojón urbano, con un eje axial de crecimiento central, y la aparición de edificios emblemáticos como la Estación, la Municipalidad, la escuela, o la Iglesia representaban un germen de esa idea de imagen urbana que no supimos respetar. Legislar para entender ese criterio conceptual, va más allá de la aplicación de indicadores urbanísticos. Tiene también una componente de morfologías urbanas, de tipologías edilicias de materiales de fachadas, de tratamientos de veredas, de equipamiento urbano y finalmente de formas posibles de uso del suelo. Esto representa cambiar la visión fragmentaria de la ciudad a la visión sistémica de la misma, y esto es un ejercicio de pensamiento que exige mucha dedicación, criterio, conocimiento y horas de inteligencia aplicada. Veamos lo potencial que sí tenemos. La estructura del centro de la ciudad responde al mismo criterio conceptual de la ampliación urbana de París, tal como lo expresé más arriba, avenidas, con puntos de referencia definidos en su recorrido, un desarrollo de diagonales que mejoran la accesibilidad y generan un panorama urbano diferenciado. Más allá de lo que pueda representar desde las inevitables pasiones políticas que a veces obnubilan la razón o las cuestiones técnicas que a veces tienen que revisarse en función de los fallos evidenciados, la uniformidad de veredas y la continuidad urbana del recorrido peatonal de la Rocca, son un aporte en el diseño urbano. No emito acá ningún juicio de valor, sino que quiero simplemente tomar nuevamente lo esencial. Es una acción sobre un fragmento del suelo y genera un resultado diferenciado. La pregunta es ¿por qué a través de las diferentes acciones urbanas no podemos empezar a generar un diseño distintivo que con el tiempo pueda reforzar esta idea original y hacer de nuestra ciudad un ejemplo de intervención planificada? Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Reglamento o diseño urbano

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar