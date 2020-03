La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/mar/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "La realidad de la Fe"

Por Mirta Dappiano









Dice La Biblia; que "Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que recompensa a los que sinceramente lo buscan". (Hebreos 11:6) Muchos me dicen, ¡Ud. siempre dice que basta con creer para ser salvo!, disculpe, pero ¡eso es demasiado sencillo! ¡Si! es así, en realidad creer es a la vez muy simple y muy difícil. Para los niños ¿no hay nada más fácil que apoyarse en el hombre de su madre? ¿o acaso hay algo más natural que creer en la palabra de un amigo? Para alguien que se está ahogando ¿es difícil aferrarse a la soga que le tiran para salvarse? Asimismo, la Fe es simple, es espontánea y está al alcance de todos. "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios" (Romanos 10:17) Pero, por otra parte, es difícil confiar en lo que no se ve. Y no es fácil dejar en las manos de otra persona, nuestra vida. Además, es casi imposible aferrarse a una soga de salvación si uno no se siente en peligro. Jesús le dijo a Tomás, "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo; ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron". (Juan 20:27-29) Yo les puedo asegurar que la fe produce una revolución en el pensamiento. Esta revolución es provocada por dos convicciones, debemos comenzar por ser conscientes de que nuestra vida sin Dios no tiene sentido, y que suele terminar en fracaso. Pero debemos además reconocer algo de su grandeza absoluta de la Santidad y del Amor de Dios. "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová". (Isaías 55:8) Entonces "creer" llega a ser una lógica realidad, pensamos, razonamos, reflexionamos, y luego creemos en ese maravilloso Dios creador no solo de los montes, sino también de los cielos y la tierra. Y al poder creer en El, llegará una hermosa realidad. Es algo simple y grandioso para todos los que experimentan tener a Cristo en sus vidas. Además de ser una feliz decisión, será para toda la vida. Para todos nosotros la salvación es gratuita, pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo, quien murió en la cruz del Calvario pagando los pecados de toda la humanidad. Es nuestro Salvador Jesucristo que se entregó hasta la muerte. Este fue su precio y su valor para que pensemos que vamos a ser con nuestras vidas. Que puedan recapacitar y poner vuestras miradas y vuestra fe en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo, ya que estas vendrán como consecuencia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas (Mateo 6:33). Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar





