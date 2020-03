"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia 30 de noviembre 2019 - Lamezia Terme Pregunta: En el libro ´De estrella a estrella´ dice: "El Viejo Testamento ha sido falsificado, pero también el Nuevo Testamento tiene muchos defectos que se deben por la mayor parte a los traductores religiosos". ¿Qué significa exactamente? P. Caria: No hay una manipulación por la cual el Evangelio haya sido falseado. Hay una alteración en la explicación que la institución católica y los modernos presuntos traductores le dan a la gente, y que en realidad hacen un desastre, porque no nos permiten discernir, siendo que nos faltan las herramientas cognoscitivas y culturales. No olvidemos que en la mayor parte de los casos no hemos leído nunca la Biblia ni el Evangelio y por lo tanto nos encomendamos a los traductores, aceptando su versión de los hechos sin conocer los originales. Entonces nos vemos en una condición ilógica, irracional y absurda, por no decir completamente inmadura. No hay una manipulación de la Escritura, sino de la explicación y de la interpretación, por lo que a menudo, nos dan versiones demenciales y fantasiosas, lejos años luz de lo que ha sido escrito de forma sencilla. Giorgio: Los mensajes de Ashtar Sheran que están en el libro que has citado, de los ´Santini´ (Círculo Medianico de la Paz de Berlín), y de otros verdaderos contactados como Howard Menger y George Adamsky, pertenecen a la escuela primaria. Así como cuando a los niños les enseñan la historia de la segunda guerra mundial de forma idónea a su capacidad de aprendizaje, con el mismo criterio en los años Cincuenta los Extraterrestres daban mensajes aptos para la comprensión de aquella época. Eso no significa que se esconda la verdad a los alumnos de la escuela primaria, es más, se les ofrece las nociones básicas; mientras el estudio detallado como los diarios de Hitler, la traición de Himmler, de acuerdo con los servicios secretos americanos y mucho más, lo estudiarán en la escuela superior o en la universidad. Hoy nosotros recibimos los mejores mensajes no porque seamos diferentes, sencillamente hemos sido elegidos y hemos dicho sí. Desde el 1952 hasta hoy, y ahora estamos en la universidad. En mi página web encontrarás explicaciones detalladas que sólo ahora podemos comprender: la vida espiritual, las siete dimensiones, los maestros cósmicos, los genios solares, los Seres de luz, los extraterrestres biológicos, la vida en las galaxias, la Confederación Interestelar, el Espíritu Santo que compenetra todo, etc. Nosotros hemos sido elegidos también por otro motivo: recopilar los mejores documentos OVNI de la Tierra y filmarlos, y lo demostramos. Viajando por el mundo, he recibido muchos documentos de astronautas y generales rusos, pero todas las filmaciones que difundimos hoy son nuestras y el contactado Antonio Urzi es italiano. Si perseveramos, seremos candidatos a filmar el aterrizaje de una astronave, de la que bajarán los Extraterrestres, me darán la mano y dirán: "Buenas tardes terrestres, hemos venido en paz". Nosotros lo hacemos gratuitamente, de todo corazón y estamos dispuestos a dar la vida incluso por otros temas sociales; ellos lo aprecian esto y por tal motivo apuestan a nosotros. Pier: Yo siempre aconsejo empezar con la lectura de los veinte libros de Ashtar Sheran, y después profundizar con los mensajes de Eugenio Siragusa y de Giorgio Bongiovanni. Los primeros, para una cultura media, son la apoteosis y requieren de todas formas una cierta capacidad cognoscitiva. Para poder comprender los difíciles mensajes teológicos y cósmicos de Eugenio y Giorgio es necesario hacer primero todo el recorrido de la explicación extraterrestre, que inició hace setenta años y que os llevará a un cambio radical. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

In Hoc Signo Vinces (4ta. Parte)

Conferencia por Giorgio Bongiovanni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar