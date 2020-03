La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/mar/2020 Vuelos y Vacaciones:

Jamaica se encuentra al sur de Cuba y bien centrada dentro del Mar Caribe, la tercer isla en superficie del aérea, detrás de Cuba y la Isla La Española (mitad Haití, mitad República Dominicana) y el tercer país anglófono del continente, detrás de EE UU y Canadá. Con idiosincrasia propia y una identidad definidísima, donde seguramente lo primero que piensen es en velocistas y reggae, pero queremos asegurarles que es bastante más que eso. En primer lugar, tenemos que tener en claro que para viajar a Jamaica es requisito migratorio ingresar con el certificado de vacunación de fiebre amarilla. Para aquellos que todavía no estén al tanto, en el hospital de nuestra ciudad se aplica de momento 3 veces por semana durante la mañana (previo turno). La isla tiene 2 aeropuertos internacionales, Kingston, su capital y Montego Bay, la ciudad de mayor desarrollo hotelero del país. Copa Airlines es quien conecta fácilmente a ambas ciudades y Lan con algunas frecuencias semanales a Montego Bay. Las compañías estadounidenses lo hacen vía EE UU (donde requieren presentar una visa actualizada). Jamaica significa tierra de la madera y el agua (Xaymaca en Taíno, que derivó con el paso del tiempo en Jamaica) y la presencia de agua no se debe al agua de mar que la rodea sino a los aproximadamente 130 ríos que corren por la isla y desembocan en el mar, donde los jamaiquinos desarrollaron infinidad de actividades turísticas; ríos que riegan al país formando zonas de vegetación cargadas de verde, atravesando pueblos donde pueden cruzar rastas pastoreado cabras que aún se sorprenden de cruzarse a un turista, pero al mismo tiempo transmiten paz y cordialidad, características típicas de este rincón del Caribe. En este artículo nos vamos a focalizar en la ciudad de Montego Bay. Negril y Ocho Ríos son las otras dos ciudades de playa de la isla. Negril está separada por una hora y media con Montego Bay y Ocho Ríos a otra hora y media pero al este, Montego Bay se encuentra centrada entre ambas, en la costa norte de la isla, pero Negril y Ocho Ríos quedarán para otra ocasión. La realidad nos marca que Mobay (como la llaman los jamaicanos) es donde el turista promedio invierte una semana o algo más dentro de un all inclusive, pero queremos salir un poco del hotel y el departamento de animación del Riu, Decameron o Iberostar de turno que elijan, para contarles que pueden visitar. En Montego Bay está muy extendida la práctica del "snuba": es un sistema de buceo donde se sumergen con una manguera que les da oxígeno desde la embarcación (no tienen los tanques en la espada como cuando bucean) ni el tubo largo que muerden mientras hacen snorkel, es la mezcla de las dos (snorkel+scuba) = snuba. Pueden sumergirse más que haciendo snorkel y tienen mayor libertad de movimiento que buceando. La actividad dura un promedio de una hora y media, y sumado al paseo en catamarán, es una excursión altamente recomendable para un mar tan claro. En la misma Mobay es imprescindible visitar Doctor´s Cave, la playa más mítica y turística de la ciudad, con más de un siglo de historia turística y recreacional, que según cuentan, comenzó a raíz de gente que se juntó y organizó para visitar esta playa por temor a bañarse solos. La playa actualmente es propiedad de Doctor´s Cave Beach Club, y se accede pagando 600 dólares jamaiquinos (unos USD 5) y pagan aparte las hamacas y sombrillas que alquilen y lo que consuman. El agua es una verdadera locura, celeste difícil de comparar, arena muy blanca y los servicios de una playa privada con animación, vale la pena la visita. Después de un desayuno "All Inclusive", conviene darse una vuelta por Saint James Street, la calle principal de la ciudad, lejos de la muchedumbre turística, donde se van a encontrar con comerciantes, tiendas a plena calle, padres llevando niños al colegio, repartidores de mercadería y otra faceta de los locales, que al ver un blanco con celular tomando fotos piensan que tal vez sean seres que fabrican dinero, pero sorteando esas pequeñas dificultades se puede entablar un diálogo cordial e interesante a veces. En esta calle se encuentra el monumento a Sam Sharpe, héroe nacional de Jamaica, por iniciar en 1831 el movimiento de liberación de los esclavos de la isla. En la misma plaza del monumento hay una pequeña celda donde fue encarcelado Sam Sharpe y un antiguo refugio, "The Cage", utilizado en el siglo XIX durante la noche por esclavos y vagabundos que no habían abandonado la ciudad antes del toque de queda. El mercado de artesanías de Harbour Street está sin dudas enfocado a los turistas, donde la foto es de tienditas de colores y locales jugando al dominó, es un buen lugar para comprar algún recuerdo del viaje. El regateo es bien recibido, en parte lo buscan y en parte no queda otra que regatear porque comienzan pidiendo disparates por cualquier cosa. Así y todo, es un ambiente familiar, niños haciendo la tarea en la calle, peluquerías improvisadas y gente con ganas de charlar. De la misma manera que recomendamos una mañana fuera del hotel, también queremos hacerlo una tarde, para que vean el atardecer en Dead End Beach (playa de la calle sin salida) donde van a ver una bajada de sol de retrato con una Red Stripe en mano (la cerveza local, muy buena). Se encuentra muy cerca del aeropuerto y lo curioso es que ya dentro del mar pueden ver balizas de señalización de la pista de aterrizaje que en algún momento fueron utilizadas. Por último, y esto siempre de noche, recomendamos que visiten la Glistening Waters, se trata de una laguna bio-luminiscente, una de las 4 en el mundo (hay otras en Puerto Rico, Bahamas en Indonesia), donde la característica son unos microorganismos que se iluminan de color azul cuando detectan movimiento de agua. Van a sentir como si la lancha que los traslada tuviera luces de neón en la hélice, es realmente distinto y sorprendente, vale la pena vivirlo.





