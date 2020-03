Néstor Oscar Bueri

Buscaba el lugar apropiado y no podía encontrarlo. Ahí no se podía porque estaba la casilla del gas; podría ser únicamente corriendo el sillón donde mi abuela se sentaba a tejer, pero ¿dónde ponía el sillón? Además, me molestaba el escalón que dividía el patio. La galería era muy angosta y la puerta de chapa que daba al patio hacía mucho ruido. Lo siento: no quedaba otra que mover la maceta pesada con el helecho y la otra más incómoda que tenía unas calas viejas. Mi abuela sufría el movimiento que diseñaba un nuevo escenario futbolístico justo donde ella guardaba sus plantas tan preciadas, pero como siempre, le prometí que esta vez no iba a romperlas pues la pelota no iba a levantarse del suelo. Sonrió de costado, resopló un poquito, cerró los ojos y salió para el almacén, moviendo la cabeza de un lado hacia el otro. De una que no me creyó. Pero esta vez era verdad: no habría partido de mí contra mí, no habría córner ni jugadas preparadas, no habría relato deportivo ni salida a la cancha con papelitos imaginarios, ni la voz del estadio con la formación de los equipos ni tampoco la canción de "Proveeduría deportiva tiene de todo… todo para el deporteeee. ¡Proveeduría deportiva!". No iba a haber nada de eso: solo yo, con mi pelota de cuero negra y blanca de gajos alargados y un metro de pared. Solo eso necesitaba para aprender a patear de zurda. El día anterior, como casi siempre, jugaba solo a la pelota, me daba pases usando de compañero a la pared y remataba al arco formado por la parte baja de los sillones del jardín. Siempre eran goles, pero ayer el "Lobo" Fischer" y yo nos comimos un par de goles por no saber patear de zurda. Fue entonces cuando vino mi tío que vivía en la Isla Maciel, con su bolso con pescado para cocinar y el corazón de su querido San Telmo. "Si querés aprender a patear con la otra pierna, te tenés que poner a un metro contra la pared y dale y dale, dale despacito, con la parte interna, con la externa, de lleno y así todos los días un rato largo", me explicó. Entonces ese día empecé, de a poco, un rato y otro rato y otro. Total tiempo tenía y nadie me molestaba. Y así aprendí, con esa simple enseñanza y corriendo las macetas del helecho y la cala. Hoy escuchamos los relatos deportivos y es común la frase: "Le quedó para la de palo" o "le quedó para la otra pierna". Claro, digo yo, en sus entrenamientos de doble turno no hay dos macetas pesadas un sillón y una pared. Su cuenta bancaria de varios ceros les permite no tener otro trabajo después de hora, o sea que se pueden quedar después del entrenamiento. Si los botines se gastan y se ensucian un poquito, ya tienen quince pares en el estante. No hay muchas excusas para no perfeccionarse, no comprometerse, no conformarse con lo puesto. Todo esto tan pequeño se agranda para pensar socialmente que en algunos casos, con qué facilidad se llega a la cima, sin aprendizaje, sin dedicación, sin pensar en cómo mejorar. Y no solo en el fútbol. Hoy ser actriz depende de un escándalo y la bajeza del habla. Para ser un "excelente" futbolista millonario, reconocido y de selección alcanza con una gambeta y cuatro goles en veinte partidos. Aparentemente llegar a lo "alto" es tan fácil como conseguirlo. En algunos aspectos, Argentina se está convirtiendo en un país facilista, donde todo se consigue fácil, sin preparación, con el menor esfuerzo, sin aprendizaje ni dedicación. El fácil llega a lo fácil para que quede afuera de lo difícil. Así estamos. Así de fácil. Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Cuando lo difícil queda afuera

Por Néstor Bueri

