Ayer, el Verde cayó en los penales ante Don Orione de Claypole. Esta tarde, el Gallito recibe a Inter de Florencio Varela, mientras Mega visita a Villariño en José C. Paz. Ayer comenzaron a disputarse las revanchas de los Cuartos de Final de la Copa FIOBA Interligas y Atlético Las Praderas fue el primero de los equipos campanenses que salió a jugarse el pase a semifinales, aunque terminó frustrado en la definición por penales. Es que, en los 90 minutos, logró revertir la derrota 1-0 sufrida como visitante ante Don Orione de Claypole en la ida gracias al triunfo 1-0 que consiguió con un penal convertido por Diego Olivera. Sin embargo, en la tanda de penales para definir al semifinalista no pudo acertar y terminó perdiendo 3-0 en esa definición. Este domingo, en tanto, saldrán a jugar los otros dos equipos de nuestra ciudad que siguen en competencia, también con la intención de avanzar a semifinales. Desde las 17.00 horas, Otamendi recibirá a Inter de Florencio Varela con la ventaja 1-0 que le dio el Tribunal de Penas después de la suspensión que se produjo en la ida. En tanto, Mega Juniors está más complicado: deberá revertir la derrota 1-0 como local que sufrió en el encuentro de ida. Para ello viajará a José C. Paz, donde enfrentará a Parque Villlariño "B".

MEGA JUNIORS SE PRESENTARÁ ESTA TARDE EN JOSÉ C. PAZ.



Copa FIOBA:

Las Praderas quedó eliminado; hoy juegan Otamendi y Mega Jrs

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar