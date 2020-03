Los cuatro encuentros se disputarán a partir de las 18.00 en cancha de Del Pino.

El Torneo Nocturno de Verano de la Liga de Veteranos de Campana ya tiene definidos los cruces de Cuartos de Final, que se disputarán este domingo desde las 18.00 horas en cancha de Del Pino.

Completados los Octavos de Final, los clasificados para esta instancia son:

-San Luis, que derrotó 1-0 a El Pino con gol de Víctor Frete.

-Deportivo San Felipe, que superó en los penales a Los Pumas después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario con goles de Mariano Giménez para San Felipe y de Pablo Reynoso para Los Pumas.

-Las Campanas, que venció 3-0 a Naranja con doblete de Juan Cejas y un tanto de Héctor Guerobe.

-Sportivo Laziale, que doblegó 2-0 a Las Praderas con goles de Jorge Gómez y Andrés Lencina.

-Amigos de Zárate, que eliminó en los penales a Amigos de Raúl tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario (holes de Cristian Retamoza y Rubén Martínez).

-9 de Julio, que también debió atravesar por la vía de los penales ante El Regreso luego de empatar sin goles en el tiempo regular.

-Campana FC, que le ganó 1-0 a Deportivo San Cayetano con tanto de César Villarreal.

-El Defe, que tras igualar 0-0 en el tiempo regular, superó a Metegol en definición por penales.

Así, los cruces de Cuartos de Final que se disputarán hoy serán los siguientes: Amigos de Zárate vs El Defe (18.00), 9 de Julio vs Las Campanas (19.15), Sportivo Laziale vs San Luis (20.30) y Deportivo San Felipe vs Campana FC (21.45).