Independiente y Náutico Zárate llegaron invictos a esta instancia y se medirán frente a El Sindor Team y Trede Team, respectivamente. En +45, en tanto, Lagartos de Siderca es el primer finalista. La cuarta edición del Torneo de Maxibasquet de Verano que se desarrolla en el Campana Boat Club, bajo la organización de Sergio Fazzi y Leandro Dorregaray iniciará este lunes su última semana de competencia, con la semifinal restante de la "Copa Ameghino Servicios +45" y las dos semifinales de la "Copa Master Bus +35". Así, ambos certámenes conocerán a sus respectivos finalistas. TORNEO +35 Los playoffs de la Copa Master Bus comenzaron con los repechajes clasificatorios a los Cuartos de Final, instancia que arrojó los siguientes resultados: Invictus 66-52 Ingeniero Raver de Los Cardales; Trede Team 103-75 Los Tochos; Lagartos 73-56 Social Matheu; Belgrano de Zárate 52-41 Los Gringos; Pinturería Zona Norte 81-74 Campana Boat Club; y El Sindor Team 68-29 Los Cardos. Ya en Cuartos de Final, el invicto Independiente de Zárate (ganador de la Zona B de la fase regular) ratificó su condición de candidato al superar 58-46 a Pinturería Zona Norte. Así avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá frente a El Sindor Team, que superó 87-58 a Belgrano de Zárate en Cuartos de Final y se convirtió, a la postre, en el único combinado campanense entre los cuatro mejores. Del otro lado del cuadro, Náutico Zárate (ganador de la Zona A) estiró su invicto en el certamen al vencer 89-63 a Lagartos (equipo del Club Ciudad de Campana) con Luciano Suárez como figura destacada (28 puntos). Ahora, el Ancla se medirá ante Trede Team, elenco de Tres de Febrero que en Cuartos de Final superó a Invictus (Campana) por 95-72, en un duelo que enfrentó a dos de los goleadores del certamen: Rodrigo Rítoli anotó 29 puntos para el ganador, mientras que Marcelo Sosa convirtió 32 para Invictus. Las semifinales de la Copa Master Bus se disputarán este martes: Independiente vs El Sindor Team jugarán desde las 20.00, mientras que Náutico Zárate vs Trede Team lo harán a partir de las 22.00. TORNEO +45 Con cinco participantes, la Copa Ameghino Servicios tuvo un repechaje clasificatorio a semifinales. Y en dicho encuentro se impuso Oxidados de Zárate, que derrotó 49-37 Diclo 2020 con 18 puntos de Mariano Gatti. En tanto, Lagartos de Siderca se convirtió en el primer finalista al vencer 94-70 a Tortugas con Mariano Misenta (28 puntos) y Marcos Cabral (20) como principales figuras. El otro finalista se definirá este lunes desde las 22.00, cuando Indios de Moreno se enfrente con Oxidados de Zárate en la segunda semifinal.

EL SINDOR TEAM SE CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES DE LA COPA MASTER BUS TRAS VENCER A BELGRANO DE ZÁRATE EN SEMIFINALES. LOS SUB 15 DEL CBC JUGARON EN SAN FERNANDO La categoría Sub 15 del Campana Boat Club participó ayer de un torneo organizado por el Club San Fernando, que contó también con la participación de Centro Galicia, Imperio Juniors y Comunicaciones, además del equipo local. De esta manera, los chicos dirigidos por Fernando Anzuinelli disputaron cuatro encuentros que les servirán de preparación para el Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC).

